Neues Portal: Verkehrsprobleme online melden

Von: Klaus Greif

Teilen

Blick von der Brücke über die Autobahn A 96 auf Höhe der Otto-Wagner-Straße in Germering in Richtung Gilching. © mm

Das Regionalmanagement München-Südwest startet ein Melde-Portal in Verkehrsfragen für Germering und für das Würmtal.

Germering – Ob der leidige Stau auf dem Weg ins Büro, der fehlende Anschluss nach der abendlichen S-Bahn-Fahrt oder ewig holprige Radwege: Ab sofort können Bürger aus Germering und aus der Würmregion ihre persönlichen Erfahrungen sowie Lob und Kritik zum Thema Verkehr in einem so genannten Ideenmelder hinterlassen. Das Online-Tool ist ein Baustein der Bürgerbeteiligung auf dem Weg zur neuen Multimodalen Mobilitätsstrategie für die Region.

Ursprünglich ging es um den ÖPNV

Koordiniert wird diese durch das Regionalmanagement München Südwest. Vor zwölf Jahren haben sich hier die Städte Germering, München und Starnberg sowie die Gemeinden Gauting, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Planegg zusammen geschlossen. Ursprüngliches Ziel war die Verbesserung des ÖPNV. Die Themen Stadtentwicklung und Freiraum kamen später dazu. Gemeinsam wurde zuletzt die Zukunftsvision Würmregion 2035+ entwickelt. In deren Rahmen entsteht die Multimodale Mobilitätsstrategie. Sie soll die Forderungen wirklich werden lassen und setzt dabei auf eine starke Einbindung der Bürger vor Ort. Einer Mittelung des Regionalmanagements zufolge begleitet das Fachbüro Team Red die Kommunen bei der Umsetzung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Genaue Kartografie

Mit dem Ideenmelder ist jetzt ein weiteres Werkzeug der Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht worden. Mit dieser innovativen Online-Plattform kann sich jeder aktiv in den Strategieprozess einbringen.

Das frei zugängliche Portal ermöglicht es, über eine kartografische Anwendung positionsgenau Wünsche, Anregungen, identifizierte Problemstellen und mehr einzugeben. Die Bedienung ist für die Nutzer absolut intuitiv, vergleichbar mit der Oberfläche von Google-Maps.

Die Mobilitätsstrategie soll die Frage beantworten, wie die in der Zukunftsvision Würmregion 2035+ formulierten Ziele für den Sektor der Mobilität erreicht werden können. Ausgangspunkt ist der Istzustand, also die heutige Verkehrs- und Mobilitätssituation. Dieser wurde ausgewertet und eine Bürgerbefragung in den acht Mitgliedskommunen des Regionalmanagement durchgeführt. Die Teilnahme am Ideenmelder ist anonym. Alle Einträge gehen in die Planungen von verkehrlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort und gleichzeitig klimafreundlicherer Mobilität ein.

Hinweise im Internet

Weitere Informationen zur Multimodalen Mobilitätsstrategie gibt es im Internet auf www.rmmsw.de. Der Link zum Ideenmelder ist auf www.rmmsw.de in der Rubrik „Aktuelles“ zu finden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.