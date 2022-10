Vermisster Germeringer wieder wohlbehalten zuhause

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Polizei (Symbolbild) © Symbolfoto: Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Seit dem 6. Oktober, 19 Uhr, wurde ein 87-Jähriger in Germering vermisst. Jetzt ist klar: Er befand sich seit Freitag in einem Krankenhaus.

Update, 10. Oktober, 07.27 Uhr: Der vermisste Senior aus Germering wurde laut Polizei wohlbehalten in einer Münchner Klinik aufgefunden. Er war – wie sich erst jetzt herausstellte – am vergangenen Freitag orientierungslos in der Steinbergstraße in Germering aufgefallen und in ein Klinikum verbracht worden.

Erstmeldung, 10. Oktober, 16.27 Uhr: Germering - Wolfgang V. befindet sich nicht mehr in seiner Wohnung und hat diese wohl mit unbekanntem Ziel verlassen, so die Polizei. Aufgrund seines Alters und in letzter Zeit zunehmender altersbedingter Einschränkungen sowie möglicher Demenz besteht die Möglichkeit, dass Herr V. orientierungslos herumirrt und nicht mehr nach Hause findet. In der Vergangenheit hat sich der Vermisste auch gerne in München in der Nähe des Eisbaches aufgehalten, um dort die Surfer zu beobachten.

Wer zum Aufenthaltsort sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich mit der Polizei Germering (089/894157-0) oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.