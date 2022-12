Falsche Parkscheiben wurden acht Jahre lang verteilt - bis es einer merkte

Von: Lisa Fischer

Immer wieder ist die Parkscheibe in bestimmten Zonen Pflicht. Doch nicht jede Parkscheibe ist gültig und das kann einen Strafzettel nach sich ziehen, wie ein Vorfall in Germering zeigt. © via www.imago-images.de

Es war eine gut gemeinte Aktion: Die Stadt Germering hat an ihre Bürger tausende Parkscheiben aus Pappe verschenkt. Was bislang niemand wusste: Die blau-weißen Scheiben sind falsch bedruckt, damit ungültig und das schon seit acht Jahren. Aufgefallen ist das Ganze erst jetzt, nach dem Anruf eines Bürgers.

Germering – Das Auto abstellen, die Parkscheibe – falls erforderlich – auf die richtige Uhrzeit einstellen und aussteigen: So einfach kann es beim Parken laufen – wenn denn alles den Regeln entspricht. Davon ging auch ein Autofahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck aus. Doch dann folgte die böse Überraschung. Er bekam einen Strafzettel, da seine blaue Parkscheibe nicht der Norm entsprach. Dabei war diese ein Geschenk: von der Stadt Germering.

Im Uhrzeigersinn

Genauer gesagt läuft die Parkscheibe im Uhrzeigersinn – was nicht erlaubt ist. Parkscheiben sind nach der Straßenverkehrsordnung unter der Anlage „Parken“ geregelt. Die entsprechende Norm regelt das Aussehen der Parkscheibe sehr genau. So müssen die Maße der Scheibe elf mal 15 Zentimeter sein. Die Farbe der Karte soll blau sein, doch nicht irgendein Blauton, sondern das Signalblau deutscher Verkehrszeichen. Durch ein Sichtfenster muss das weiße Papp-Drehrad erkennbar sein, auf dem Abschnitte je halbe Stunde markiert sind.

Bislang einziger bekannter Vorfall

Auf den ersten Blick stimmen Farbe und Ziffern auf der Parkscheibe, die die Stadt Germering seit 2014 verteilt, mit den Vorgaben überein. Nur, dass die Drehscheibe verkehrt herum bedruckt wurde, fiel jetzt erst durch den Vorfall auf.

„Der Mann hatte bei uns im Rathaus angerufen, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass die Parkscheiben fehlerhaft sind“, sagt Rathaus-Sprecherin Renate Konrad. Es sei der bislang einzige Vorfall gewesen, von dem die Stadt erfahren hat. „Es hat sich zuvor noch nie jemand gemeldet, dass die Parkscheiben andersherum laufen.“

Laut der Stadtverwaltung sind 5000 Parkscheiben betroffen. Rund die Hälfte habe man in den vergangenen acht Jahren bereits an Bürger verteilt, wie beispielsweise im Jahr 2014 zusammen mit dem Germeringer Einkaufsflyer oder vor kurzem an einem Stand der Stadt, berichtet die Sprecherin. „Die Parkscheiben hat die Stadt ganz normal bei einer Druckerei bestellt“, sagt Konrad. Allerdings gibt es die Firma mittlerweile nicht mehr.

Freundlicher Hinweis

Nachdem sich der Bürger bei der Stadt gemeldet hatte, habe man ihm angeboten, das Verwarngeld zu zahlen. „Das wollte er aber nicht. Er wollte uns nur freundlich darauf hinweisen“, sagt die Rathaus-Mitarbeiterin. Die rund 2500 Parkscheiben, die noch nicht verteilt wurden, würde die Stadtverwaltung nun wegwerfen. Und auch Bürger, die eine fehlerhafte Parkscheibe der Stadt geschenkt bekommen haben, sollen diese auf Bitten der Verwaltung wegwerfen.

Im Germeringer Rathaus gegen eine neue umtauschen kann man die blau-weiße Pappkarte aber nicht. „Wir lassen jetzt erst einmal die Finger von Parkscheiben. Es werden keine mehr verteilt“, sagt Sprecherin Renate Konrad.

Das Positive aus dem Vorfall: Man sei klüger geworden, was die Vorschriften bei Parkscheiben anbelangt. Und der ein oder andere entdeckt womöglich ebenfalls ungültige Parkscheiben auf seinem Armaturenbrett – ohne, dass diese ein Geschenk der Stadt Germering sind.

