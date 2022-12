Volkshochschule kann mit Geld der Stadt rechnen

Von: Hans Kürzl

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Die Zuschüsse der Stadt an die Volkshochschule (VHS) werden weiterhin im jährlichen Rhythmus festgelegt. Dies billigte der Hauptausschuss jetzt einstimmig.

Germering – Eingeführt worden war dieses Regelung wegen der pandemiebedingten Unwägbarkeiten. In den Jahren vor Corona war die Höhe der an die Volkshochschule (VHS) fließenden Gelder nur alle vier Jahre festgelegt worden.

Für 2023 wird die Bildungseinrichtung demnach knapp 242 000 Euro als Zuschuss zu den Miet- und Personalkosten erhalten. Außerdem wird die Regelung beibehalten, der VHS je Einwohner 1,10 Euro zu gewähren. Sollten allerdings Mietverhältnisse nicht das ganze Kalenderjahr über bestehen, würden die entsprechenden städtischen Zuschüsse entsprechend gekürzt. Basis für die Kalkulation der Verwaltung waren die für das laufende Jahr vereinbarten Zahlungen. Auf diese wurde ein Aufschlag von zwei bis drei Prozent draufgerechnet.

Der Zuschussbeschluss ist an einige Bedingungen geknüpft. Eine der Voraussetzungen ist, dass für Personalentscheidungen ab der Entgeltgruppe 9a (monatlich zwischen 3000 und 4200 Euro brutto) im öffentlichen Dienst die Zustimmung der Stadt eingeholt werden muss. Und weist der Jahresabschluss der VHS einen Überschuss auf, vermindert sich der Zuschuss um 50 Prozent des Überschusses.

Allerdings hatte die Stadt wegen der Pandemieumstände nicht nur 2020 auf eine Rückforderung verzichtet, sondern auch 2021. Dort hatte der Jahresabschluss des Erwachsenenbildungsträgers zwar ein Plus von knapp 176 000 Euro ausgewiesen. Möglich wurde dies allerdings nur wegen der Unterstützungsgelder, die aus dem Rettungsschirm der Regierung von Oberbayern an die VHS strömten.

Auch die staatliche Überbrückungshilfe muss bis zur endgültigen Abrechnung erst einmal unberücksichtigt bleiben. Ebenso abziehen muss die Stadt bei ihrer Forderung für 2021 so genannte zweckgebundene Fördermittel. So ergibt sich ein vorläufiges Jahresminus von knapp 64 000 Euro. Für das laufende Jahr 2022 rechnet die Geschäftsführerin der Volkshochschule, Evi Seidel-Klarmann, mit einem Minus von etwa 40 000 Euro, hieß es in der Sitzung des Hauptausschusses.

