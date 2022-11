Viele Eltern suchen weiter Leih-Omas

Von: Hans Kürzl

Verena Ratka (l.) ist begeistert von Leih-Oma Rita Dasgupta. Beide haben ein gutes Verhältnis. © privat

Ohne sie kann es sich Verena Ratka gar nicht mehr vorstellen. „Wir haben eine Leih-Oma“, sagt sie. Man merkt der Mutter von zwei Buben, elf und sechs Jahre alt, richtig an, wie froh sie darüber ist.

Germering – Den Söhnen geht’s genauso. Sie toben mit Leih-Oma Rita Dasgupta durch den Garten, spielen Fußball und Basketball. Sie bekommen von ihr Hilfe bei den Hausaufgaben und werden mit ihr in der nahenden Adventszeit Plätzchen backen.

Doch das gute Gefühl von Ratka ist nicht nur auf solche Aktivitäten beschränkt. „Es ist eine gute Erfahrung, die meine Kinder machen können.“ Die Gedanken, das Wissen und ein Stück weit auch die Ruhe der Leih-Oma, das alles sei sehr wertvoll. „Es ist eine andere Generation, auch für mich“, so die Mutter. Werte und Erfahrungen dieser Menschen seien durch nichts zu ersetzen.

Allein schon, wenn Großeltern nicht mehr leben oder weiter entfernt wohnen und somit nicht immer greifbar sind, sind Leih-Omas und Leih-Opas eine gute Alternative. Ratka hätte es sich auch gut mit einem Opa vorstellen. „Männer mögen es vielleicht anders machen, aber genauso gut.“

Dieser Einschätzung schließt sich Margarte Reifinger als Koordinatorin des Projekts Leih-Großeltern an. Das Vorhaben läuft innerhalb des lokalen Bündnisses für Familien.

Bei einer Präsentation im Sommer im Frauen- und Mütterzentrum /Frau MütZe) hatte Rita Dasgupta schon von ihren positiven Erfahrungen berichtet. Sie ist als Leih-Oma bei den Ratkas angekommen. „Das hält fit, geistig und körperlich“, erzählte Dasgupta damals. Es sei spannend und interessant, in eine neue Familie reinzukommen, berichtete sie. Sie empfinde es für ihr Leben als Bereicherung.

Diese Erfahrung zu sammeln, ist zudem alles andere als zeitaufwändig. Meist zwei Stunden in der Woche, das ist Dasguptas Pensum. Das kann aber zwischen den Eltern und Großeltern frei vereinbart werden. Es hängt natürlich viel davon ab, inwieweit die Beziehung passt. Reifinger: „Die Kinder haben da schon ein wichtiges Wort mitzureden.“ Vertrauen und Zutrauen seien die Basis für das Funktionieren.

Verena Ratka, Rita Dasgupta und Margarete Reifinger möchten Mut machen, sich zu melden. Denn der Bedarf bleibt groß, wie Reifinger auf Nachfrage erklärt. „Ich habe zwölf Eltern auf der Warteliste, die sich eine Leih-Oma oder einen Leih-Opa so ehr wünschen.“ Dem stehen aktuell vier Leih-Großeltern gegenüber, von denen drei vermittelt sind.

So geht’s

Wer sich für das Ehrenamt als Leih-Oma oder -Opa interessiert, soll sich an Margarete Reifinger wenden. Sie beantwortet alle Fragen, die man per E-Mail an margarete@reifinger.de stellen kann.

