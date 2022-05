Volkshochschule hat ein Raumproblem

Von: Klaus Greif

Ignaz Sedlmeier (3.v.r.) wurde für seine 60-jährige VHS-Mitgliedschaft ausgezeichnet (v.l.): Aufsichtsrat Christian Grams, Kulturreferent David Kulbe, Sedlmeier, Vorstandsvorsitzende Evi Seidel-Klarmann, OB Andreas Haas, Fereshteh Erschadi-Zimmermann, Agnes Dürr, Heinz Burger und Eva Kuchler (alle Aufsichtsrat). © mm

Die Volkshochschule (VHS) muss noch in diesem Jahr ihre angestammten Räume in der Germeringer Harfe verlassen – das Gebäude wird bekanntlich abgerissen. Ab 2024 wird die VHS dann in einem Bildungshaus am früheren Standort des Möbelhaus Grollmus unterkommen.

Germering – Die VHS ist nicht nur mit ihrer Geschäftsstelle vom bevorstehenden Abbruch der Germeringer Harfe Anfang 2023 betroffen. Sie verliert ab September, dann läuft der Mietvertrag aus, auch neun gut frequentierte Unterrichtsräume. Darauf hat OB Andreas Haas hat bei der Mitgliederversammlung der VHS in der Stadthalle hingewiesen. Er wartete allerdings auch mit positiven Nachrichten auf: Die Volkshochschule wird nach der Fertigstellung ins neue Bildungshaus an der Landsberger-/Hirschauer Straße einziehen. Dies entsteht neben dem Digitalzentrum und Co-Working-Center, das die Stiftung Digitale Bildung mit ihrem Partner Benedict Padberg errichtet.

Die neuen Räume werden laut OB Haas allerdings erst Mitte 2024 zur Verfügung stehen. Die Zeit bis dahin müsse die VHS noch überbrücken. Dies werde nicht einfach werden, so Haas, denn die Suche nach Ersatzräumen gestalte sich ausgesprochen schwierig.

Evi Seidel-Klarmann, Vorsitzende des VHS-Vorstands, konnte zumindest eine kleine Erfolgsmeldung anbringen: Die Geschäftsstelle hat schon neue Räume gefunden. Sie zieht im September in angemietet Räume an die Industriestraße. Und für vier kursräume habe die Stadt eine Verlängerung des Mietvertrags bis Ende Dezember erreichen können. Die Tanz-, Gymnastik-, Werk- und EDV-Räume sowie fünf Seminarzimmer können jetzt bis zum Jahresende genutzt werden - aber darüber hinaus gibt es laut Evi Seidel-Klarmann noch keine Lösung.

In ihrem Geschäftsbericht wies Seidel-Klarmann auf die schwierige Lage wegen der Pandemie hin. Wegen der vielen Schließungen sei einerseits für die VHS mehr Arbeit angefallen. Andererseits seien die Einnahmen stark zurück gegangen. Hohe Ausgaben für Luftreinigungsgeräte sowie Hard- und Software für das Homeoffice der Mitarbeiter und der Umstieg auf Online-Kurse haben die Situation noch verschärft.

Die VHS hat deswegen der Vorstandsvorsitzenden zufolge trotz der weiter geflossenen staatlichen und städtischen Zuschüsse die Novemberhilfe 2020, die Überbrückungshilfe, sowie Gelder aus dem staatlichen Rettungsschirm beantragt. So habe man es geschafft, aus den roter Zahlen zu kommen.

Das laufende Jahr wird laut Evi Seidel-Klarmann nicht nur wegen des Raumproblems schwierig. Einerseits spüre man immer noch, dass viele Menschen sich noch scheuen, in VHS-Kursen vielen anderen zu begegnen. Mögliche Beschränkungen im Herbst seien ebenso zu befürchten. Andererseits stelle die verstärkte Nachfrage nach Deutsch-Kursen durch Ukraine-Flüchtlinge die VHS vor große Probleme: „Sowohl Kursräume als auch Deutschlehrer sind immer schwerer zu organisieren.“

60 Jahre Mitglied

Die Volkshochschule (VHS) hat im Rahmen der Mitgliederversammlung eine besondere Ehrung vorgenommen: Ignaz Sedlmeier ist seit 60 Jahren Mitglied der VHS und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Der 81-jährige Ignaz Sedlmeier war in dieser Zeit nicht nur einfaches Mitglied –seit 16 Jahren ist er im Vorstand als Kassenrevisor tätig. Die VHS-Vorstandsvorsitzende Evi Seidel-Klarmann würdigte sein Engagement und lud anschließend zu einem kleinem Umtrunk ein.