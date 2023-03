Die Volkshochschule bezieht ein Zwischenquartier

Von: Hans Kürzl

In den neuen, hellen Räumen der Volkshochschule (VHS) begrüßte Geschäftsführerin Evi Seidel-Klarmann (M.) die Stadtratsmitglieder und Oberbürgermeister Andreas Haas. © hk

Weil die Germeringer Harfe abgerissen werden soll, musste die Volkshochschule ihre Räume dort verlassen. Die neue Bleibe befindet sich nun etwas Richtung stadtauswärts, an der Industriestraße.

Germering – Die Mitarbeiter der Volkshochschule freuen sich über die neuen, hellen Räumlichkeiten. Obwohl diese auch nur eine Zwischenlösung sind.

Evi Seidel-Klarmann, Geschäftsführerin der Volkshochschule (VHS), blickt zufrieden in die Runde. „Sie haben etwas Schönes für uns aufgetan“, wendet sie sich in Richtung von Oberbürgermeister Andreas Haas und den Stadträten. Die neuen Räume sind hell und bieten viel Platz. Besonders angetan hat es der VHS-Chefin der geräumige Sozialraum mit kleiner Küche. „So etwas hatten wir noch nicht“, sagt sie. Zumal der Raum den VHS-Mitarbeitern viele Möglichkeiten bietet. Er kann auch mal für eine Teambesprechung genutzt werden oder für einen Kurs in kleinerer Runde.

Praktisch sei ebenso gewesen, dass man die Möbel aus dem alten Domizil an der Germeringer Harfe fast vollständig habe mitnehmen können. Von dort musste die VHS ausziehen, weil die Bauten abgerissen werden.

Es sei schwierig gewesen, diese Möglichkeit in relativ kurzer Zeit geschaffen zu haben, sagte OB Andreas Haas bei der Begehung der neuen Räume an der Industriestraße 2a. Der Vertrag für die Räumlichkeiten, die eine Übergangslösung sind, läuft erst einmal nur bis 2024. Doch der VHS eine Bleibe zu verschaffen, habe zunächst Priorität gehabt, betonte er.

Zukünftig wird die Volkshochschule in einem Bildungshaus am früheren Standort des Möbelhauses Grollmus an der Landsberger/Hirschauer Straße unterkommen. Das Bildungszentrum entsteht neben dem Digitalzentrum und Co-Working-Center, das die Stiftung Digitale Bildung mit ihrem Partner Benedict Padberg errichtet.

Verzögerungen bei dem Umzug in das Bildungshaus werden allerdings einberechnet. Zumindest betonte Haas: „Vorübergehend kann sich manchmal ziehen.“ Man werde womöglich den Vertrag verlängern und Zeit dranhängen müssen. Nichtsdestotrotz sei es – Übergangslösung hin oder her – eine gute Lösung, sagte der Rathauschef.

Ähnlich sieht man es bei der VHS, auch wenn man im Vergleich zur Harfe ein wenig aus dem Stadtzentrum herausgerückt ist. Doch die Bürger hätten den neuen Standort schon auf dem Schirm, sagte Geschäftsführerin Evi Seidel-Klarmann. Zumal fast vor der Haustür eine Bushaltestelle eine Anbindung zum öffentlichen Nahverkehr bietet.

