Volksmusik im Advent mit nachdenklichen Tönen

Von: Hans Kürzl

Moderatorin Gabriele Off-Nesselhauf mit einer der Gruppen. © hk

Sinne und Gedanken zur Ruhe kommen lassen: Zum 49. Mal boten dafür die Dorfkirche St. Jakob und die Volksmusik den passenden Rahmen.

Germering – „Endlich können wir uns wieder beschenken lassen“, sagte Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster. Er hatte nach zwei Jahren Corona-Pause der Volksmusik im Advent mit Vorfreude entgegen gesehen – genauso wie die vielen Besucher.

Über mangelndes Interesse mussten sich die Künstler, die sich Vertreter der Volksmusik nennen dürfen, bereits in den vergangenen Jahren keine Sorge machen. Die Reihen in der Dorfkirche St. Jakob waren stets gut besetzt. Wer einen guten Platz wollte, kam früh. Doch diesmal mussten sogar Besucher abgewiesen werden. „Man sieht, wie groß die Freude nach zwei Jahre Pause ist“, sagt der eigens abgestellte Türsteher nicht nur einmal – stets bestimmt, aber nicht minder freundlich.

Der Tag, an dem die Volksmusik in der Dorfkirche vorgetragen wird, ist diesmal der Gedenktag der heiligen Barbara. Zwei Kinder von der Flötengruppe der Kleinfeldschule tragen dazu einen kurzen Text vor. Und Gabriele Off-Nesselhauf, die in bewährter Weise als Erzählerin die Auftritte der Musiker verbindet, erinnert an einen Brauch: „Das Aufblühen der Barbarazweige bedeutet Glück im kommenden Jahr.“

Off-Nesselhauf gibt dem Publikum in den knapp 90 Minuten ein paar Gedanken mit auf den Weg, die die staade Zeit und ihre moderne Erscheinungsform hinterfragen. „Weihnachtslieder beschallen uns wochenlang“, sagt sie – fast leise, als wollte sie einen Gegenpol setzen. „Dabei heißt staade Zeit Stille und in Stille hinhören.“

Für eine andächtige Stimmung in der alten Pfarrkirche sorgen der Ottobrunner Viergesang, bei dem mit Max Mory einer der Inititiatoren der Volksmusik im Advent mitwirkt, der Hachingertaler Dreigesang, das Germeringer Saitenspiel, ein Klarinettenquintett und D’Emmeringer Bloas. Es wird deutlich, mit wie viel Gespür die Organisatoren die Stücke auswählten. Und der Flötenklasse der Kleinfeldschule ist der Stolz anzumerken, Teil dieses Abends zu sein.

In diese vorweihnachtlichen Stimmung streut Off-Nesselhauf durchaus ernste Gedanken ein – wenn es um die Herbergssuche von Maria und Josef geht und der Herbergssuche von Flüchtlingen in der heutigen Zeit. „Heut klopfen Menschen aus der Ukraine an oder aus dem Iran.“ Sätze, die die Zuhörer zum Nachdenken anregen. Denn auch das soll die besinnliche Stunde in der Kirche. „Nächstes Jahr ist es das 50. Mal“, sagt Isolde Schuster, eine weitere Initiatorin. Darauf freut sie sich sehr und blickt in die Zukunft. „Es gibt sicher junge Menschen, die das gut weiter pflegen können mit der Volksmusik im Advent.“

