Vier Tage Programm: Voller Einsatz beim Feuerwehr-Jubiläum

Germering

Von Hans Kürzl schließen

150 Jahre voller Einsatz – vier Tage volles Programm: Unter diesem Motto feierte die Freiwillige Feuerwehr Germering ihr Jubiläum. Schafkopfturnier, Kabarett, Aktionstag und Festzug waren gut besucht. Aber es gab auch einen stillen Moment.

Germering – Normalerweise hat Patrick Rieder seinen Einsatz, wenn die Germeringer Feuerwehr alarmiert wird. Doch am Freitagabend musste er im gut besuchten Festzelt in eine ganz neue Rolle schlüpfen. Kabarettistin Lizzy Aumeier holte ihn auf die Bühne – für eine Szene, die wohl jeder aus „Titanic“ kennt: Jack Dawson lässt Rose am Bug des Schiffes gewissermaßen über die See und in die Abendsonne fliegen. „Ein Superduett“ fand Stefan Heyne, Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Im Zelt war man der gleichen Meinung: Es gab tosenden Applaus.

Viele Aktionen am Tag der offenen Tür

Den Beifall verdient hatten sich auch die Akteure am Tag der Offenen Tür. Die Jugendfeuerwehr führte vor, wie ein Lagerfeuerbrand gelöscht wird. „Hier weiß jeder, was er zu tun hat“, teilte Hauptlöschmeister Alexander Lichti einem großen Publikum mit, das sich in der teilweise gesperrten Augsburger Straße versammelt hatte. Jeder Handgriff saß, das C-Rohr war richtig eingesetzt.

+ Ein alter, feuerrroter Traktor zog eine Kutsche mit Brandhelfern. © Weber

Und Lichti erklärte, dass die Feuerwehr umweltschonend löscht, weil das kühle Nass zerstäubt aus dem Schlauch kommt. „Es geht nicht nur schneller, sondern spart auch Wasser.“ Zudem sei der Kühleffekt größer. Am Ende ertönte die Meldung: „Feuer aus.“ Bei den „Großen“, die das Vorgehen bei einer Explosion und einem Zimmerbrand demonstrierten, klappte es ähnlich gut.

Zwischen den Vorführungen konnten sich die Besucher die Zeit damit vertreiben, die ganze Palette an Einsatzfahrzeugen und Einsatzkräften zu bewundern. Denn auch die Wasserwacht, das Technische Hilfswerk. das Rote Kreuz und die Polizei ließen es sich nicht nehmen, sich zu beteiligen.

Spektakulär wurde es im Innenhof mit der Garmischer Bergrettung. Wer wollte, konnte sich aus dem ersten Stock abseilen lassen und das Gefühl dafür bekommen, aus luftiger Höhe gerettet zu werden. Das wollte sich Clara (6) nicht entgehen lassen. Sie zupfte solange am Ärmel ihres Vaters, bis sie hoch durfte. Wieder sicher auf dem Boden entfuhr dem Mädchen ein begeistertes „Wow“. Eine Reaktion, die auch Tauchcontainer und Fluglöschfahrzeug hervorbrachten.

160 Teilnehmer beim Schafkopf-Turnier

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ähnlich lebhaft wie der Tag der Offenen Tür verlaufen war, hatten die Festtage auch begonnen. Denn die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, der Schafkopfbegeisterung Herr zu werden. „Wir hatten so mit 90 Teilnehmern gerechnet. Und damit wären wir voll zufrieden gewesen“, berichtet Vereins-Vorsitzender Stefan Heyne. Doch dann wurde das Festzelt quasi gestürmt. Am Ende waren es 160 Teilnehmer, die sich das Vatertagsvergnügen nicht nehmen lassen wollten. Die einzige Erklärung, die Heyne für die große Begeisterung hatte: „So ein Schafkopf-Turnier hat es in Germering noch nie gegeben.“ Überschaubarer war die Besucherzahl am Donnerstag mit DJ Steve. „Man muss auch den Jugendlichen etwas bieten“, sagte Heyne. Mit der Partyband „Ois Easy“ gelang das aber sehr gut.

Festzug verbindet Feuerwehren

Feierlich gestaltete sich schließlich der abschließende Sonntag, der mit einem Gottesdienst begann. Beim Festzug konnten sich die Zuschauer neben vier Kapellen und fünf Kutschen an historischen Fahrzeugen oder Gerätschaften erfreuen. Um diese Vielfalt zu erreichen, hatten sich neben Germering die Feuerwehren aus Eichenau, Gräfelfing, Olching, Planegg, Puchheim-Bahnhof und Unterpfaffenhofen angekündigt. „Das zeigt die gute Verbindung“, freute sich Heyne. Zu den Ehrengästen zählte Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten.

+ Der Taferlbub führte die Freiwillige Feuerwehr aus Germering beim Festzug an. © Weber

Gedenken an die Verstorbenen

Inmitten all des Trubels und des Feierns setzte die Feuerwehr eine Stunde des Gedenkens an die 27 Kameraden an, die seit Mitte der 1980er-Jahre verstorben waren. Der Gottesdienst in der alten St. Martin Kirche wurde von Pastoralreferent Christian Kube gehalten. „Es war eine sehr würdige Feier“, sagte Heyne vom Feuerwehrverein. Im Anschluss daran wurde an der Aussegnungshalle des Friedhofs ein Baum gepflanzt. „Es ist ein Zeichen, dass aus vergangenem Leben neues entsteht.“

Für alle Fälle einsatzbereit

Obwohl die Feierlichkeiten zum Jubiläum im Mittelpunkt standen, war die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr auch an den vier Tagen gewährleistet. Wie Heyne auf Nachfrage erläuterte, sei ein Trupp zusammengestellt worden, der sich freiwillig dazu gemeldet hatte.

Wie nötig das war, zeigte der Samstagnachmittag, als vor dem Festzelt plötzlich etliche Piepser losgingen – ein echter Einsatz. Laut der Feuerwehr handelte es sich um eine Technische Hilfestellung. Genauere Angaben gab es nicht. Unter Technische Hilfeleistungen fallen zum Beispiel Bergung von Fahrzeugen, Tierrettung oder die Beseitigung von Ölspuren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.