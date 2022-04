Vom Aussuchen bis zum Aufstellen des Maibaums

Von: Klaus Greif

Der Transport des Maibaums von Leutstetten nach Unterpfaffenhofen war nicht einfach. © privat

Die Burschenschaft Unterpfaffenhofen stellt nach fünf Jahren am 1. Mai wieder einen Maibaum auf.

Germering/Unterpfaffenhofen - Dem Merkur schildern sie, dass dies ein Grund sei, die möglicherweise etwas angestaubte Tracht aus dem Keller zu holen und sich in Schale zu werfen. In den vergangen zwei Jahren musste das traditionelle Maibaumaufstellen abgesagt werden - turnusgemäß wären die Unterpfaffenhofener Burschen nach zwei Jahren Pause im Jahr 2020 wieder ander Reihe gewesen.

Auswahl des Baumes

Die Vorbereitungen für den 1. Mai haben den Burschen zufolge schon viele Monate vorher begonnen. Im Oktober 2021 haben sie im Kirchenforst in der Nähe von Leutstetten einen passenden Baum ausgesucht. Im November wurde er gefällt und an Ort und Stelle geschepst – so bezeichnet man das Abziehen der Rinde. So sollte dem aufgebockten Stamm ausreichend Zeit zum Trocknen gegeben werden. Außerdem bewirkt das, dass er beim Aufstellen nicht so schwer ist. Das Risiko des Faulens wird damit ebenfalls erheblich verringert.

Das Prachtstangerl war zu diesem Zeitpunkt exakt 37,28 Meter lang. Die Burschen besuchten in den folgenden Monaten regelmäßig und pflegten. Dies ist notwendig, damit er sich im Liegen nicht verzieht. Er darf den Burchen zufolge in dieser Phase keinen Bodenkontakt haben. Nur so kann er rundherum trocknen. Während dieser Zeit begannen außerdem die Gespräche mit Lieferanten für die Bewirtung beim Aufstellen und den Helfern, die man für so eine große Veranstaltung braucht.

Abtransport

Am Samstag, 9. April, schlug dann die letzte Stunde des Maibaums im Wald. Um 6 Uhr brachen ein Radlader, ein Traktor, zwei Feuerwehrautos und insgesamt 15 aktive Burschen und Altburschen auf, luden den Baumstamm auf so genannte Nachläufer und begannen mit dem Transport Richtung Unterpfaffenhofen. An einer Kreuzung in Neuried gab es allerdings Komplikationen. Wegen der Länge des Baums konnte der Transport die Kreuzung nicht bewältigen. Der Maibaum steckte fest verursachte in mittelschweres Verkehrschaos. Den Burschen blieb keine andere Wahl als den Baum mit Hilfe einer Kettensäge auf die maximal mögliche Länge zurechtzustutzen. Folge: Der Maibaum misst jetzt nur noch 34,33 Meter.

Der restliche Transport verlief ohne weitere Zwischenfälle und nach mehreren Stunden lag der 34-Meter-Baum an seinem nächstem Bestimmungsort in der Nähe des Aufstellorts an der Salzstraße. Dort begann dann die eigentliche Arbeit. Der Stamm musste zunächst gehobelt und geschliffen werden. Als nächstes wurde Bläueschutz aufgetragen, der vor Pilzbefall schützen soll.

Maibaum-Wache

Anschließend wurde Baum mehrfach weiß gestrichen und schließlich die blauen Rauten und Spiralen aufgemalt. Dafür ist eine spezielle Farbe notwendig, die es der Feuchtigkeit innerhalb des Baumes ermöglicht nach außen zu dringen, ohne dass in der Mitte des Stammes Fäulnis auftritt. Bis zum 1. Mai werden noch die Kränze und Schilder montiert.

Um den baum vor Dieben zu schützen, habend ie die Burschen effektive Wachen organisiert, die unter wechselnde Mottos durchgeführt wurden. Unter anderem gab es eine Dönerwache und eine LAN-Party-Wache. Nachtschichten wurden von den Altburschen, von Mädels und auch von örtlichen Firmen übernommen.

Maifest

Das Aufstellen des Baumes beginnt am 1. Mai um 11 Uhr am gewohnten Platz an der Salzstraße. Den Ausschank von Bier und anderen Getränken übernehmen die Burschen selbst. Die kulinarische Versorgung mit bayerischen Schmankerln wurde an Firma übergeben die ihren Ursprung an der Salzstraße hat. Für Kaffee und Kuchen sorgen die Dorffrauen Unterpfaffenhofen und musikalisch wird das Fest von der Blaskapelle der Feuerwehr Unterpfaffenhofen begleitet.

