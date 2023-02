Lieblingsläden damals und heute: Vom Milchviehhof zum Gemüseverkauf

Von: Klaus Greif

So sah der Stürzerhof um das Jahr 1960 aus. © mm

Die Landwirtsfamilie Stürzer gehört quasi immer schon zu Germering. Seit 1671 sind die Vorfahren der Familie hier ansässig, seit 1829 kann der Familienname nachgewiesen werden.

Germering – Bis 1955 war der Stürzer-Hof an der Dorfstraße ansässig. Dann gab es einen Umzug an an die Hoflacher Straße, damals wie heute Ortsrand. Der Schwerpunkt des landwirtschaftlichen Betriebs lag lange Zeit in der Milchviehhaltumng und im Ackerbau.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde die Kuhhaltung beendet. Der Verkauf von frischen Eiern aus der Hühnerhaltung ging weiter. 2008 ergänzte man das mit dem Anbau von Speisekartoffeln, die per Selbstbedienung in kleinen Holzkisten verkauft wurden. Vier Jahre später wich die „Kartoffelkiste“ dem ersten Selbstbedienungs-Häuschen mit Eierautomaten und Kartoffeln. Produkte, die auch heute noch im Angebot des Stürzerhofs an der Hoflacher Straße stehen.

Die Corona-Pandemie forcierte schließlich das, was den Kunden heute als „Stürzerhofs Marktstandl“ bekannt ist – im umgebauten Bereich einer landwirtschaftlichen Halle. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verkauf eigener Eiern, Kartoffeln, selbst angebauten Gemüse. Ergänzt wird das durch Obst aus der Region sowie Obst- und Gemüsespezialitäten aus aller Welt.

