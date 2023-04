Lieblingsläden gestern und heute: Vor 50 Jahren stand das Geschäftshaus noch im Grünen

Von: Hans Kürzl

Teilen

Dieses aus dem Stadtarchiv zeigt die Josef-Kistler-Straße im Jahr 1967. Sie verläuft hier von rechts unten nach links oben. Links vom Turm der Pfarrkirche St. Martin ist das Wohn- und Geschäftshaus zu sehen, in dem sich heute das Reisebüro Lets-travel befindet. © mm

Das Reisebüro Lets-travel von Michaela Steinmeyer befindet sich 2018 in der Josef-Kistler-Straße 8 in Germering.

Germering – Im November ist sie an dieser Stelle in die Fußstapfen der Airservice Reisebüro GmbH getreten. „So ein Geschäft hat es also an dieser Stelle gefühlt schon lange gegeben“, erklärt Steinmeyer. Noch 1967 war das Wohn- und Geschäftshaus westlich der Pfarrkirche St. Martin umgeben von Wiesen und Freiflächen – heute zieht sich die Bebauung ohne Unterbrechung bis zum Ende der Straße im Westen durch.

Steinmeyer freut sich mit ihren zwei Mitarbeitern aktuell über viele Buchungen nach der Pandemiezeit. „Ganz viel wird in Europa genommen und ganz viel außerdem mit Schiff“, sagt sie über die Trends.

Das Reisebüro Lets-travel befindet sich in den Arkaden an der Josef-Kistler-Straße 8. © Peter weber

Was sie an der Lage des Lage besonders schätzt, erzählt sie auch. „Wir haben ein Café in unserer Nähe.“ Im Amore mio und dem Gastgarten davor würden die Kunden des Reisebüros öfter mal bei einer Tasse über den farbenfrohen Prospekten sitzen, träumen und nachdenken, wo die nächste Reise hingehen soll. „Und manchmal kommen sie dann auch wieder zu uns zurück und buchen gleich.“ Danach habe man immer das schöne Gefühl, bei den Kunden für einen Wohlfühltag gesorgt zu haben. hk

Die Serie

Die im Wirtschaftsverband organisierten Germeringer Lieblingsläden haben seit Beginn dieses Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Lieblingsläden in der Vergangenheit einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese historischen Aufnahmen in loser Reihenfolge.