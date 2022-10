„Wildes Gerangel“: Spaziergänger und Fahrradfahrer fetzen sich auf Waldweg

Von: Thomas Steinhardt

Bei Harthaus gab es eine Schlägerei. © mm

Ein Radler und ein Fußgänger sind sich auf einem Waldweg ordentlich in die Haare geraten. Jeder gibt dem anderen die Schuld dafür.

Germering - Zwei Germeringer sind am Mittwoch um 13 Uhr auf einem Waldweg bei Harthaus aneinander geraten. Der 45-jährige Fußgänger soll den 48-jährigen Fahrradfahrer unvermittelt verbal angegriffen haben. Der Fahrradfahrer konnte laut Polizei nicht verstehen, was der Fußgänger von ihm wollte.

Dann wurde der Fahrradfahrer zu Boden geschubst und geschlagen. Es folgte laut Polizei ein wildes Gerangel auf dem Boden. Nachdem beide Kontrahenten außer Puste waren, pöbelte der Spaziergänger unverständlich weiter. Beide Kontrahenten entfernten sich schließlich. Der Fahrradfahrer erlitt eine Schwellung am rechten Auge und eine blutige Lippe. In ein Krankenhaus musste er nicht, so die Polizei.

Am späten Mittwochabend kam der Spaziergänger zur Wache der Polizeiinspektion Germering. Er erstattete eine Gegenanzeige und gab an, dass der Fahrradfahrer zuerst zugeschlagen habe und er sich nur gewehrt hat. Seine Jacke sei bei der Auseinandersetzung aufgerissen worden, der Sachschaden betrage 60 Euro.

