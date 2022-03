Falsche Polizeibeamte: Wieder Warnung vor Telefon-Betrügern

Von: Klaus Greif

Oft werden Senioren am Telefon abgezockt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In den vergangenen Tagen ist es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Germering vermehrt zu Anrufen von Betrügern gekommen.

Germering - Sie gaben sich beispielsweise als Polizeibeamte oder Verwandte aus und versuchten mit unterschiedlichen Geschichten und Gesprächstaktiken, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. So täuschten die Täter etwa eine finanzielle Notlage eines Verwandten vor oder erzählten den Angerufenen, dass ein Einbruch drohe und ihr Erspartes in Gefahr sei. Ziel all dieser Geschichten ist, an das Geld der Angerufenen zu kommen. Daher gibt die Polizei nachfolgend Tipps, wie man sich selbst und Angehörige vor den Maschen der Betrüger schützen kann. Wichtigster Rat ist, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein. Die Polizei rufe niemals von der Notrufnummer 110 bei jemandem an.

Im Zweifelsfall sollte das Gespräch schnellstmöglich beendet werden, ohne persönliche Daten beziehungsweise Informationen über vorhandene Wertgegenstände oder Bargeld preiszugeben. Zudem sollte man nie auf Forderungen zur Überweisung oder Übergabe von Geldbeträgen eingehen. Denn die echte Polizei würde niemals von Bürgern Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände fordern, um Ermittlungen durchzuführen. Nach einem solchen Anruf sollte man sich bei der Polizei melden: unter der Telefonnummer aus dem Telefonbuch, in eiligen Fällen auch unter der Notrufnummer 110. Nicht verwenden sollte man die Rückruftaste, sonst landet man möglicherweise wieder bei den Betrügern.

Weitere Tipps sind: Niemals einen Unbekannten in die eigene Wohnung lassen; gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit: von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis fordern; niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben; mit Angehörigen und Freunde über das Phänomen des Telefon-Betrugs sprechen und sie vor dem Vorgehen der Täter warnen. Zuletzt rät die Polizei dazu zu prüfen, ob ein Eintrag der eigenen Telefonnummer in öffentlichen Verzeichnissen wirklich notwendig ist.

