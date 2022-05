„Was wäre wenn?“ in vielen Facetten

In den Regalen der Stadtbibliothek stehen nicht nur die aktuellen Bestseller aus allen Bereichen zur Ausleihe bereit. Auch nicht ganz so bekannte literarische Werke sowie neue Medien wie DVDs, Hörbücher, Computer- und Brettspiele lohnen den Gang in die Bücherei. Die Experten der Bibliothek geben deswegen einmal im Monat ihren ganz persönlichen Medientipp.

Germering – Heute empfiehlt Susanne Blomeyer einen Roman.

Was wäre wenn? Zugegebenermaßen wollte ich das Buch nach ein paar Seiten am liebsten beiseite legen. Ich fand die Protagonistin Nora Seed unglaublich nervig, wie sie da in ihrem Selbstmitleid zerfließt. Der Klappentext klang jedoch ganz ansprechend und so bin ich doch drangeblieben.

Nora kommt mit ihrem Leben nach Depression, Jobverlust und drohendem Wohnungsverlust nicht mehr klar und will sich das Leben nehmen. Daraufhin landet sie in einer riesigen Bibliothek, wo sie von ihrer früheren Schulbibliothekarin, Mrs. Elm, begrüßt wird. Diese lässt sie das „Buch des Bereuens“ lesen. Ach, was hätte sie in ihrem Leben nicht alles besser machen können. Aber hätte sie das wirklich, oder entwickelt sich das Leben anders, als man denkt? Wie groß ist der eigene Einfluss? Nora darf in ganz unterschiedliche Versionen ihrer „Was-wäre-wenn-Leben“ abtauchen. Sie trifft auf Personen, die es in ihrem alten Leben auch gab. Stellt sich jedoch heraus, dass das Leben doch nicht so traumhaft ist, wie sie es sich vorgestellt hatte, landet sie prompt wieder in der Bibliothek.

Egal ob jung oder alt: Um über sein Tun nachzudenken, ist es nie zu früh oder zu spät. Hätten Sie etwas anders gemacht in Ihrem Leben?

Mediendaten:

Matt Haig: Die Mitternachtsbibliothek, 320 Seiten, Droemer, 2021, 20 Euro