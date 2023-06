Wasserschaden: Rathaus am Mittwoch wieder geöffnet

Von: Klaus Greif

Im Germeringer Rathaus ist es zu einem Wasserschaden gekommen. © Weber

Das Rathaus Germering ist seit Montagvormittag von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Wasserschaden im Erdgeschoss hat den direkt darunter liegenden Hauptstrom-Verteiler lahm gelegt.

Germering -

Update 20. Juni, Nachmittags:

Das Rathaus Germering ist ab Mittwoch ganz normal geöffnet. Der wegen eines großen Wasserschadens am Montag außer Betrieb genommene Stromverteiler ist nach der Trocknung wieder in Betrieb genommen worden. Die Telefone und PC-Systeme funktionieren seit Dienstagnachmitag wieder. Auch ein erster Test mit den Aufzügen im sechsstöckigen Gebäude ist positiv verlaufen. OB Andreas Haas ist guter Dinge, dass ab Mittwoch alles normal läuft.

Update 20. Juni: Das Rathaus bleibt auch am Dienstag noch geschlossen

Am Montagvormittag gingen im Rathaus überraschend die Lichter aus. Weil Mitarbeiter im Erdgeschoss feststellten, dass Wasser aus einem Nebenraum sprudelte, wurde die gesamte Stromversorgung vom Netz genommen. Grund: Genau unter dem Wasserschaden befindet sich der Hauptstromverteiler. Und der wurde herabtropfendes Wasser immer feuchter.

OB Andreas Haas vor dem Rathaus. © Weber

Betroffen vom Stromausfall war nicht nur das Rathaus: Nebenstellen wie die Bibliothek und die Stadthalle hängen auch am Haupttelefonnetz und an den Servern der Verwaltung. Die PC-Systeme der städtischen Schulen funktionierten deswegen ebenso nicht.



OB Haas rief sofort eine Krisensitzung ein. Aufräumarbeiten wurden in die Wege geleitet und Experten mit der Wiederinstandsetzung beauftragt. Diese konnten aber nichts tun, solange es weiter auf den Hauptverteiler tropfte. Das war noch bis in späten Nachmittag der Fall. Nach einer zweiten Krisensitzung stand fest: Das Rathaus wird auch am Dienstag nicht geöffnet werden können. Die Reparatur könne erst beginnen, wenn der Stromkasten wieder trocken ist.



Alle Angestellten, die einen PC zur Arbeit benötigen, durften übrigens heim gehen. Trauungen waren am Montag keine angesetzt. Aber die hätten laut Haas auch ohne Strom stattfinden können: „Dazu braucht es nur zwei Heiratswillige und einen Standesbeamten.“



Das war die Erstmeldung vom Montagmittag

Das gesamte Rathaus war ohne Strom. Die Telefone gingen nicht, folglich waren auch die PCs betroffen – E-Mail-Verkehr war auch nicht möglich. Betroffen sind auch die Außenstellen, deren Telefone über den städtischen Server laufen.

Wie OB Andreas Haas mitteilte, konnte man den städtischen Schulen zumindest telefonieren.

Wie lange die Störung dauert, war zunächst nicht bekannt. gegen 12 Uhr trat ein krisenstab zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Möglicherweise bleibt das Rathaus auch am Dienstag geschlossen.

