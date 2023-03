Wasserschutz kontra Geothermie: Regierung stoppt Planungen

Von: Klaus Greif, Stefan Reich

Wärmeerzeugung durch Geothermie (hier: das nahe Geothermie-Heizwerk Freiham). © Markus Schlaf

Die Ausweisung des neuen Wasserschutzgebietes der Stadt ist zwar zwölf Jahre nach dem Start des Verfahrens immer noch nicht beendet. Konkrete Auswirkungen hat es jetzt aber schon. Ein geplantes Geothermie-Projekt am Rande des Flughafengeländes in Oberpfaffenhofen wurde jetzt von der Regierung von Oberbayern gestoppt.

Germering/Oberpfaffenhofen –Die Asto-Gruppe aus Gilching hat sich vor Jahren mit zwei weiteren Unternehmen die Geothermie-Bohrrechte für einen etwa 25 Quadratkilometer großen Claim rund um den Sonderflughafen Oberpfaffenhofen gesichert. Ziel ist es, warmes Wasser aus mehr als 1000 Meter Tiefe zu holen, um damit Fernwärme in mehrere Gemeinden zu bringen. Gilching hat schon begonnen, das Fernwärmenetz auszubauen, um einer der Abnehmer zu werden. Auch die Gemeinde Gauting beschloss, zusammen mit KWA Contracting, einer Tochter der Stadtwerke Schwäbisch Hall, ein Fernwärmenetz zu bauen.

Regierung fordert neuen Standort

Jetzt sind die Pläne der Geothermiebetreiber allerdings ins Stocken gekommen. Die Regierung von Oberbayern hat sie aufgefordert, Alternativen für den Standort der Tiefenbohrung zu suchen. Grund: Der anvisierte Bohrplatz im Unterbrunner Holz direkt am Sonderflughafen sei Wasserschutz und Landschaftsschutzgebiet sowie Bannwald.

Den Betreiberfrmen war dies zwar bewusst, wie Bernd Schulte-Middelich, Geschäftsführer der Asto-Gruppe. dem Münchner Merkur bestätigte: „Aber dieses soll ja verkleinert werden.“ Ungünstig sei jetzt, dass der Bereich der Bohrung in einem anderen, neu beantragten Wasserschutzgebiet liegt.

Schutzgebiet

Mit diesem neuen Wasserschutzgebiet ist das von Germering beantragte gemeint. Die Stadt hatte den Antrag im jahr 2011 gestellt, weil es vom Wasserwirtschaftsamt dazu aufgefordert worden war. Nur mit einer Neuausweisung des Schutzgebietes wird die wasserrechtliche Erlaubnis für die städtischen Brunnen zur Wasserversorgung verlängert. Weil das Germeringer Wasser aus dem Einzugsgebiet von Oberpfaffenhofen kommt, sollte das Schutzgebiet bis zum Sonderflughafen erweitert werden.

Teil des Germeringer Antrages ist es, Tiefengeothermie in dem Gebiet auszuschließen. „Wir richten uns dabei nach den Richtlinien des Landesamtes für Umwelt“, sagt Stadtwerkechef Roland Schmid.

Germeringer Wasser ist gefährdet

Das zuständige Wasserwirtschaftsamt Weilheim sieht Gefahren für das Germeringer Trinkwasser vor allem beim oberirdischen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, bei den Bautätigkeiten und bei der Entwässerung des Bohrplatzes. „Alles, was an dieser Stelle womöglich unbemerkt in den Untergrund versickert, wird früher oder später an den Trinkwasserbrunnen von Germering ankommen.“

Das Wasserschutz-Verfahren ist auch deswegen noch nicht beendet, weil das Landratsamt Starnberg im Juni 2020 von der Stadt noch einmal weitere Untersuchungen zum Flughafen Oberpfaffenhofen gefordert hat. Es sollte geklärt werden, ob dort mögliche Altlasten das Grundwasser gefährden. Unter anderem ging es um eine PCB-Belastung des früher dort verwendeten Löschschaums. Die Starnberger Behörde wollte von Germering ein Gutachten über mögliche Altlasten auf dem Flughafengelände Oberpfaffenhofen haben.

Altlasten?

Die Stadt könne dies aber nicht selbst erbringen, sagte Werkleiter Schmid bei der Behandlung der Thematik im Werkausschuss: „Wir können ja nicht hinfahren und einfach bohren“. Man habe die Flughafenbetreiber mehrfach aufgefordert, den Nachweis vorzulegen, dass es jene Altlasten gebe. Eine Reaktion habe es bislang nicht gegeben. Schmid hoffte damals darauf, dass das Landratsamt das Verfahren auch ohne das Oberpfaffenhofen-Gutachten zu einem Ende bringen will. Das ist zwar bislang nicht geschehen – aber Auswirkungen hat das Verfahren offensichtlich dennoch.

Vollends gestoppt wird das Geothermie-Projekt bei Oberpfaffenhofen allerdings nicht. Das Konsortium um die Asto-Gruppe hat sich auch einen weiteren Claim etwas weiter östlich des Unterbrunner Holzes gesichert. „Denkbar wären weitere Bohrungen“, sagt Asto-Geschäftsführer Schulte-Middelich. Als zusätzliche Abnehmer kämen Krailling sowie Teile von Planegg in Frage.

