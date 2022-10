Wasserschutz: Verfahren wird zur unendlichen Geschichte

Von: Klaus Greif

Wasserschutzgebiet © picture-alliance/ dpa

Die Neuausweisung des Wasserschutzgebietes ist über zehn Jahre nach Beginn des Verfahrens noch immer nicht abgeschlossen.

Germering – Stadtwerke-Leiter Roland Schmid berichtete jetzt im Werkausschuss, dass das zuständige Landratsamt Starnberg im Mai eine nochmalige Überarbeitung aller Unterlagen eingefordert hat.

Der Grund seien Leitlinien, die sich in den vergangen Jahren geändert haben. Unter anderem ist auch der Verbotskatalog von Stoffen nicht mehr aktuell. Außerdem habe Gilching einen seiner Trinkwasserbrunnen still gelegt. Aus diesem Grund werde der Zuschnitt des neuen Schutzgebietes sich ändern.

Der von der Stadt beauftragte Hydrogeologe Johannes Straub habe mittlerweile alle gefordert Unterlagen fertiggestellt und werde sie in Starnberg einreichen.

Eine vom Landratsamt geforderte Untersuchung wird dabei laut Schmid aber fehlen. Die Starnberger Behörde wollte von Germering ein Gutachten über mögliche Altlasten auf dem Flughafengelände Oberpfaffenhofen haben. Die Stadt könne dies aber nicht selbst erbringen, sagte Schmid: „Wir können ja nicht hinfahren und einfach bohren“. Man habe die Flughafenbetreiber mehrfach aufgefordert, den Nachweis vorzulegen, dass es jene Altlasten gebe. Eine Reaktion habe es bislang nicht gegeben.

Die Stadtwerke hoffen jetzt darauf, dass das Landratsamt das Verfahren auch ohne das Oberpfaffenhofen-Gutachten zu einem Ende bringen will. Der nächste Schritt wäre dann eine Auslegung der Unterlagen und eine öffentliche Erörterung.

OB Andreas Haas wollte daran angesichts der bisherigen Erfahrungen aber nicht so recht glauben. Haas: „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ Werkreferent Christian Ganslmeier konnte nicht nachvollziehen, dass eine Behörde so vorgehen kann, wenn es um den Schutz des höchsten Gutes gehe. Er sah sich gar an Franz Kafka erinnert: „Er hat seine Geschichten offensichtlich nicht erträumt. Sie sind Realität.“ kg

