Wechsel bei der SPD-Fraktion im Stadtrat

Von: Klaus Greif

Vereidigt: OB Andreas Haas hat Andrea Schaal auf das Amt im Stadtrat eingeschworen. © mm

Saskia Schon (SPD) hat sich nach neun Jahren als Mitglied des Stadtrats aus dem Gremium verabschiedet.

Germering – Der Antrag der Geschäftsführerin der AWO, das Mandat aus persönlichen Gründen niederzulegen, wurde vom Gremium einstimmig befürwortet. Anschließend wurde ihre Nachfolgerin Andrea Schaal von OB Andreas Haas vereidigt.

Andrea Schaal wäre nach dem Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl eigentlich noch gar nicht an der Reihe gewesen. Aber die direkte Listennachfolgerin von Saskia Schon, Jussra Zamani, hat die Stadt mittlerweile verlassen.

OB Andreas Haas bedauerte das Ausscheiden von Saskia Schon und bedankte sich für die neun Jahre, in denen sie in dem Ausschuss vertreten gewesen sei. Er respektiere ihre Entscheidung. Saskia Schon bedankte sich ihrerseits für „neun tolle Jahre“, in denen sie viel gelernt habe. Der Rückzug sei ihr nicht leicht gefallen. Er sei notwendig geworden, weil ihre Eltern sie nicht mehr wie bisher bei der Betreuung ihrer Kinder unterstützen können.

