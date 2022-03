Wegen Personalmangel: Tierklinik Germering zu drastischem Schritt gezwungen

Von: Ulrike Osman

Das Team der Klinik bei der Behandlung einer Katze. Die nächtliche Notfallversorgung ist deswegen stark eingeschränkt worden. © Privat

Die Tierklinik Germering hat ihren nächtlichen Notdienst vorübergehend eingestellt. Seit dem 1. März können vierbeinige Patienten nur noch zwischen acht und 22 Uhr notfallmäßig versorgt werden. Der Grund ist Personalmangel, der die ganze Branche betrifft.

Germering – „Es gibt in der Tiermedizin massive Nachwuchsprobleme“, sagt Barbara Haas, die Leiterin der Tierklinik. Dies wirke sich auf die Notdienste aus. „So müssen wir, um einem Konflikt mit dem Arbeitszeitgesetz zu entgehen, zumindest vorübergehend unseren Klinikstatus ruhen lassen.“

Das bedeutet, dass nachts und am Wochenende keine Tiernotfälle mehr angenommen werden können. 80 bis 90 Prozent der Notfälle werde man trotzdem noch abdecken können, betont Haas. Diese kommen nämlich vor 22 Uhr ins Haus. Die Ärztin will allerdings vermeiden, dass ein Tierhalter nachts umsonst nach Germering fährt und vor verschlossener Tür steht, während er woanders schneller Hilfe bekommen könnte.

Vor zwei Jahren hätten in der Tierklinik noch 16 Assistenz-Veterinäre gearbeitet, erzählt die Klinikleiterin. Durch Wegzüge, Familienpausen oder eine berufliche Neuorientierung sei die Fluktuation zwar immer recht hoch gewesen, doch habe man freie Stellen meist noch nachbesetzen können.

Inzwischen ist das nicht mehr so. Der tierärztliche Nachwuchs ist überwiegend weiblich und die Arbeitszeiten in einer Tierklinik sind nur schwer mit Familie zu vereinbaren. So ist die Personaldecke dünn geworden in Germering – trotz internationaler Besetzung mit Kollegen aus Österreich, Portugal, Italien und Kroatien.

Auf der Patientenseite findet eine gegenläufige Entwicklung statt. Die Zahl der Haustiere ist gestiegen, nicht zuletzt, weil sich während der Corona-Pandemie mehr Menschen einen Vierbeiner zugelegt haben. Außerdem gehen Tierhalter öfter als früher mit ihren Lieblingen zum Tierarzt. Sowohl die Ansprüche seien gestiegen als auch die Bereitschaft zu Diagnostik und Therapien, ist aus der Tierklinik zu hören.

