Weide ist jetzt zugänglich: Freier Auslauf für Schweine an der B2

Die Schwäbisch-Hällischen Schweine der Landwirtschaftsfamilie Kirmair in Germering haben nach rund einem Jahr ungewohnter Beschränkung erstmals wieder völlige Bewegungsfreiheit.

Germering - Nach dem Neubau des Stalles an der B 2 ist jetzt auch der Weidebereich in vollem Umgang zugänglich. Die rund 280 Schweine, die die Kirmairs mittlerweile halten, können wieder frei wählen, ob sie sich draußen oder drinnen aufhalten.

Der Bau eines größeren Stalles war laut Werner Kirmair notwendig, weil der neue Hofladen am Stanishof an der Augsburger Straße seit seiner Eröffnung vor zwei Jahren einen unerwartet großen Andrang erlebt. Kirmair: „Wir sind überrannt worden.“ Folge: Die Zahl der Schweine die in der hauseigenen Metzgerei verarbeitet wurde, konnte mit der Nachfrage nicht mehr Schritt halten. „Wir mussten unbedingt erweitern,“ erzählt Kirmair.

Denn eines wollten er, seine Frau Karin und die Söhne Max und Hannes auf jeden Fall beibehalten: Es werden nur eigene Schweine verarbeitet. Auch die übrigen Produkte müssen von Landwirten aus Germering und der Region kommen. Bei den Schweinen, um die sich vor allem Sohn Hannes kümmert, werden Kirmair zufolge sogar die Bio-Richtlinien übererfüllt. Wichtig ist Hannes Kirmair dabei, dass der Betrieb wie eine Kreislaufwirtschaft funktioniert: „Wir säen und ernten, wir verfüttern nur unser selbst angebautes Futter und produzieren sogar das Stroh für die Einstreu selbst.“

Auch interessant: Vor den Toren der Stadt Germering: Bekommt Freiham jetzt einen Badesee?