Weihnachtskrippe in der Bosco-Kirche

Von: Klaus Greif

Diese Krippenszene ist ab Heiligabend in der Pfarrkirche Don Bosco ausgestellt. © mm

Der Förderverein für Heimatpflege hat die Jahreskrippe in der Pfarrkirche St. Johannes Bosco an der Otto- Wagner-Straße auf Weihnachten vorbereitet.

Germering – Ab Heiligabend können Besucher eine Szene von der Heiligen Familie mit dem Jesuskind und der Verkündigung der frohen Botschaft durch den Engel bestaunen.

Die Jahreskrippe ist ein Werk des Holzkünstlers Josef Wagner. Der gelernte Tischler hat in über 50 Jahren rund 300 Figuren geschnitzt und 500 Szenen gestaltet. Dann ist er mit über 90 Jahren aus Germering weggezogen – und hat das gesamte Krippeninventar zurückgelassen. Engagierte Mitglieder des Fördervereins haben sich um die Wiederherstellung der Krippe bemüht, Figuren und Szenen restauriert und sie 2018 erstmals wieder in der Don-Bosco-Kirche vorgestellt. Auch die jetzige Szene wurde vom so genannten Krippenteam des Fördervereins gestaltet. kg

