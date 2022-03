Kino-Dokumentation und Gespräch mit ehemaliger Ministerin zeigt: Politikerinnen haben’s weiter schwer

Von: Ulrike Osman

Im Film „Die Unbeugsamen“, den das Kino Germering zum Weltfrauentag zeigte, kommen ehemalige Abgeordnete aus dem Bundestag zu Wort wie Herta Däubler-Gmelin, Christa Nickels, Rita Süssmuth und Ursula Männle. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Anlässlich des Weltfrauentags zeigte die Stadt Germering im Cineplex die Dokumentation „Die Unbeugsamen“. Eine der Hauptfiguren, die ehemalige CSU-Ministerin Ursula Männle, war im Kino anwesend.

Germering – Wie sich Frauen in der jungen Bundesrepublik gegen Widerstände, Vorurteile und Sexismus durchkämpften, um die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung in Politik und Lebenswirklichkeit durchzusetzen – das erzählt die Dokumentation „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körne. Am Vorabend des Weltfrauentags zeigten die Stadt und das Cineplex den Film im Rahmen eines Kino-Events. Anschließend gab’s ein Filmgespräch mit einer der Protagonistinnen, der Sozialwissenschaftlerin und früheren CSU-Ministerin Ursula Männle.

Das Interesse war groß, der Saal gut gefüllt und Oberbürgermeister Andreas Haas froh, dass man nicht dem Impuls gefolgt war, angesichts des Krieges in der Ukraine die Veranstaltung abzusagen. Gerade vor diesem Hintergrund werde schließlich besonders deutlich, „wie wichtig der Einsatz für Demokratie, Gleichberechtigung und friedliches Miteinander ist“, betonte der OB.

Im Film kommen Pionierinnen aus dem Bonner Bundestag zu Wort wie Herta Däubler-Gmelin (ehemalige SPD-Justizministerin), die frühere Grünen-Abgeordnete Christa Nickels, Rita Süssmuth (Ex-Bundestagspräsidentin), Renate Schmidt (ehemals SPD-Familienministerin) und eben Ursula Männle.

Originalaufnahmen von damalige Fernsehberichterstattung und Plenardebatten machen aus heutiger Sicht stellenweise fassungslos – wenn etwa Waltraud Schoppes Rede über Vergewaltigung in der Ehe von Unionsabgeordneten mit geradezu schenkelklopfendem Spott quittiert wird.

Wie man als Frau in dieses politische Lager habe gehen können, wollte ein junger Mann in der Diskussionsrunde von Ursula Männle wissen. Sie habe aufgrund ihrer Erziehung und kirchlichen Prägung als Klosterschülerin nicht lange überlegt, welcher Partei sie sich anschließen würde, entgegnete Männle.

Mit vielen Werten der CDU/CSU habe sie sich identifizieren können. Im Bundestag hätten die weiblichen Abgeordneten ohnehin bei bestimmten Themen über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet und die Unionsfrauen die Vorschläge der Grünen unterstützt.

Machen Frauen heute noch immer ähnliche Erfahrungen wie damals? „Oder sind wir nicht schon viel weiter?“, fragte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Antje Barella. Männles Antwort lautete eher ernüchternd: „Wir sind etwas weiter.“ Keinesfalls jedoch dürfe man den erreichten Zustand als selbstverständlich hinnehmen und sich zurücklehnen.

Denn noch immer liegt der Frauenanteil im Bundestag nur bei etwa einem Drittel, noch immer ist Familienarbeit vorwiegend Frauensache und der Erwerbsarbeit nicht gleichgestellt, noch immer werden Männer und Frauen nicht gleich bezahlt und noch immer gibt es Kräfte, die die Uhr am liebsten zurückdrehen würden.

Den „Riesen-Wissensverlust“ von einer Frauengeneration zur nächsten beklagte eine junge Zuschauerin und identifizierte auch gleich die Ursache – nämlich, dass die Geschichte der Frauenbewegung in der Schule kaum behandelt werde. Tatsächlich komme das Thema im Lehrplan vor, berichtete eine Geschichtslehrerin, die mit ihrer Klasse des Max-Born-Gymnasiums ins Kino gekommen war. „Es kommt aber darauf an, wie man es ausgestaltet.“ os

