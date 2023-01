Akkordeonorchester Unterpfaffenhofen wird Weltmeister

Von: Klaus Greif

Das Akkordeonorchester Unterpfaffenhofen hat die Weltmeisterschaft gewonnen. Geleitet wird es von Dirigent Marko Sevarlic (r.). © mm

Das Akkordeonorchester Unterpfaffenhofen (AOU) kann einen Riesenerfolg verzeichnen .

Germering – Bei der 72. Trophée Mondial 2022 der Confédération Mondiale de l’Accordéon (CMA) wurde das Orchester von der Jury auf den ersten Platz gewählt. Das ist gleichzusetzen mit der Weltmeisterschaft für Akkordeonorchester.

Wie AOU-Sprecher Edgar Nubert mitteilt, schafften die Musiker mit ihrem Dirigenten Marko Sevarlic den Spitzenplatz in der höchst anspruchsvollen Kategorie der konzertanten Akkordeonmusik. Dies ist umso höher einzustufen, da das AOU bei diesem weltweiten Wettbewerb halbprofessionelle Akkordeonorchester aus Kroatien und China hinter sich lassen konnte.

Freude und Spaß

Die Trophée Mondial 2022 fand wie in den beiden Vorjahren als Online-Wettbewerb statt. Das Unterpfaffenhoefener Orchester hatte laut Nubert Mitschnitte von drei Musikstücken aus dem vergangenen Jahreskonzert eingesandt: „Danzón No. 2“ von Arturo Márquez, „Milonga del àngel“ von Astor Piazolla und zwei Sätze der baskischen Originalkomposition „Triptico Vasco“.

Dirigent Marko Sevarlic hat es aus Sicht von Edgar Nubert geschafft, dass die Akkordeonisten des Orchesters nicht nur viel Freude und Spaß am gemeinsamen musizieren haben, sondern dass dies auch auf sehr hohem Niveau möglich ist. Nubert: „Orchester und Dirigent können auf diese tolle Leistung wirklich stolz sein.“

Auftritte

In diesem Jahr wird es mehrere Möglichkeiten geben, das Akkordeonorchester zu hören. Auftritte in Gröbenzell und in Germering stehen schon fest. Das Frühjahrskonzert am Samstag, 6. Mai, 17 Uhr, in der Stadthalle kann man sich schon einmal vormerken. Der Kartenvorverkauf dafür startet voraussichtlich im März. Näheres wird zu gegebener Zeit auch im Internet auf der Homepage des Vereins (www.aou-ev.de) veröffentlicht.

Das AOU nimmt übrigens jederzeit neue Mitspieler auf. Die Proben finden jeden Montag von 20 bis 22 Uhr im Carl-Spitzweg-Gymnasium statt. Auch dazu steht alles weitere auf der Homepage des Orchesters.

