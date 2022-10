Weltmeister der jungen Akkordeonspieler

Von: Klaus Greif

Geschafft: Ein Vertreter der Internationalen Akkordeonvereinigung überreicht Urkunde und Sieger-Medaille an Antonio del Castillo (r.). © Privat

Ein besonderer Coup ist Antonio del Castillo gelungen: Beim 75. Coupe Mondiale, der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Akkordeonspieler, die in in Zofingen in der Schweiz stattfand, hat sich das 18-jährige Mitglied des Akkordeonorchesters Unterpfaffenhofen (AOU) in der Kategorie Junioren den 1. Platz erspielt. Er darf sich somit Weltmeister nennen.

Germering – Antonio del Castillo ist Musikschüler des AOU-Dirigenten Marco Sevarlic. Seit dieser vor vier Jahren die musikalische Leitung des Orchesters übernommen hat, gehört auch del Castillo dazu. Bei den Konzerten des AOU ist er nicht nur im Orchester zuhören. Er tritt auch immer wieder als Solist hervor.

Aus Sicht des AOU ist Antonio del Castillo einer der besten Nachwuchs-Akkordeon-spieler in Deutschland. Er hat dies auch bei verschiedenen nationalen und internationalen Wettbewerben immer wieder bewiesen. Unter anderem gewann er als 1. Preisträger den Bundeswettbewerb 2022 „Jugend musiziert“ mit der maximalen Punktzahl von 25 Punkten.

In Germering wird der musikalische Weltmeister voraussichtlich am 6. Mai wieder zu hören sein. Dann findet das nächste Konzert des AOU in der Stadthalle statt.

Das Akkordeonorchester ist übrigens immer auf der Suche nach neuen Mitspielern. Wer Interesse hat, kann zu den regelmäßigen Proben kommen, die immer am Montag von 20 bis 22 Uhr im Carl-Spitzweg-Gymnasium stattfinden. Näheres ist im Internet auf der Homepage des Orchesters, www.aou-ev.de, nachzulesen.

