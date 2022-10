Wenn’s brennt, kommt der Bürgermeister selbst

Von: Klaus Greif

So kennt man ihn noch nicht: OB Haas während der Ausbildung in voller Feuerwehrmontur. © Privat

Oberbürgermeister Andreas Haas ist frisch gebackener Feuerwehrmann. Der 58-jährige hat die so genannte Truppmann-Ausbildung der Feuerwehr absolviert.

Germering – Haas ist jetzt aktives Mitglied der Unterpfaffenhofener Retter und Helfer.

Herr Haas, Sie haben mit 58 Jahren die Truppmann-Ausbildung bei der Feuerwehr absolviert und bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Waren Sie der Älteste des Kurses?

Ja, das stimmt. Ich war mit Abstand der Älteste aus dem Landkreis und derjenige mit der größten Prüfungsangst. Insgesamt haben über 30 Anwärterinnen und Anwärter aus dem gesamten Landkreis an dem Kurs teilgenommen.

Was war der Auslöser für diesen späten Karriereschritt?

Böse Zungen behaupten, dass sei ganz klar die Folge einer Midlife-Crisis. Aber: Wie jeder kleine Junge habe auch ich früher davon geträumt, Feuerwehrmann zu werden. Anfang des Jahres habe ich dann beschlossen, den Traum endlich wahr zu machen. Außerdem bin ich als Oberbürgermeister gemäß Bayerischem Feuerwehrgesetz der sogenannte „Oberste Dienstherr“ der beiden Wehren unserer Stadt. Denn Freiwillige Feuerwehren sind öffentliche Einrichtungen, die von der jeweiligen Stadt oder Gemeinde aufgestellt, ausgerüstet und unterhalten werden müssen. Ob aus meinem Start in den aktiven Dienst eines Feuerwehrlers eine echte späte Karriere wird, glaube ich eher nicht.

OB Andreas Haas © mm

Dürfen Sie jetzt bei Einsätzen mitfahren oder ist dafür ein weiterer Kurs notwendig?

Mit der bestandenen Prüfung beginnt das „wahre“ Leben als Feuerwehrmann. Ab dem Zeitpunkt piepst das Handy, wenn die Feuerwehr alarmiert wird und man darf zum Einsatz mit ausrücken. Ein weiterer Kurs ist nicht nötig. Die Truppmann-Ausbildung ist in der Vorbereitung wirklich umfangreich und dauert mehrere Wochen. Neben den praktischen Übungen, gehört auch viel wichtige Theorie dazu wie etwa die Organisation der Feuerwehr, die Rechtsgrundlagen, Rechte und Pflichten, aber auch Fahrzeug- und Gerätekunde, Verkehrsabsicherung oder Gefahren an der Einsatzstelle. Und das alles wird am Ende geprüft, praktisch wie theoretisch. Und damit man nichts vergisst und man jeden Handgriff wirklich wie im Schlaf beherrscht, wird das Ganze in regelmäßigen Übungen vertieft.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit bei der Feuerwehr besonders?

Ich finde es faszinierend, wie vielfältig die Einsätze sind, zu denen die Feuerwehr gerufen wird. Und ich bewundere den Teamgeist, mit dem alle - Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und THW – am Einsatzort Hand in Hand zusammenarbeiten. Am aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr reizt mich, dass ich Menschen in akuten Notsituation wirklich helfen kann und nicht untätig daneben stehe. Ich finde es äußerst anerkennenswert, dass so viele Männer und Frauen bereit sind, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr in ihrer Freizeit allen Germeringerinnen und Germeringern in Not in Minutenschnelle beizustehen – ehrenamtlich!

