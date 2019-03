Wenn Schüler Taschenrechner selber bauen

Beim diesjährigen Regionalentscheid des Erfinderwettbewerbs „Jugend forscht“ in Schongau (Landkreis Weilheim-Schongau) konnten sich gleich mehrere Schüler des Max-Born-Gymnasiums (MBG) über erste Plätze freuen.

Germering – Die beiden Neuntklässlerinnen Emma Hermann und Lea Jordan setzten sich in der Junior-Sparte „Schüler experimentieren“ von Jugend forscht gegen 20 Mitbewerber durch und erhielten den 1. Preis in der Kategorie „Arbeitswelt“. Die Schülerinnen untersuchten nach einem gemeinsamen Konzertbesuch die Funktion von Ohrstöpseln als Lärmschutz. Dazu erzeugten sie mit einem Lautsprecher Töne verschiedener Frequenzen und registrierten den Schalldruckpegel in Dezibel, der ohne Ohrstöpsel zu einem empfindlichen Messgerät gelangte. Im Vergleich dazu war der Ton leiser, wenn Ohrstöpsel den Weg versperrten. „Der Unterschied ist die Dämpfung: je größer, desto besser ist das Ohr geschützt,“ erklärt die 15-jährige Emma. Zusätzlich belohnte die Jury sie mit dem „plus-MINT Sonderpreis für interdisziplinäre Projekte“, da die Arbeit in beispielhafter Weise Gebiete der Biologie, Physik und Medizin verbinde, so die Jury. MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

Der 17-jährige Lukas Döllerer hat ein Produkt entwickelt, mit dem sich die Feuchtigkeit in Blumenerde bestimmen lässt. In seiner Arbeit hat er einen Feuchtigkeitssensor entworfen, gebaut und erfolgreich getestet, der seine Pflanzen in Zukunft schützen soll. Dabei nutzt er aus, dass ein mit Wasser gefüllter Kondensator wesentlich mehr elektrische Ladung speichert als ein trockener. Auf die Idee kam der Jugendliche aus Seefeld (Landkreis Starnberg) durch seine Vorliebe zu Zimmerpflanzen. „Ich finde Zimmerpflanzen total schön. Bei mir sind die aber immer eingegangen“, sagt der Zwölftklässler, der dieses Jahr sein Abi schreibt. Entweder habe er zu viel oder zu wenig Wasser hinzugegeben. Seitdem er seine Erfindung bei den eigenen Pflanzen anwendet, wachsen diese makellos. Denn für sein eigenes Grün hat er noch eine Pumpe angebaut, die bei Bedarf die Pflanzen bewässert. Der betreuende Lehrer, Eckart Werner-Forster, ist begeistert von der Arbeit seines Schützlings. „Er kennt sich super aus und es macht Spaß, ihm zu zuhören“, so Werner-Forster. Döllerer habe die Arbeit völlig eigenständig gemacht. Werner-Forster, der am Max-Born-Gymnasium seit 13 Jahren Jugend forscht leitet, ist außerdem davon überzeugt, dass die Messwerte korrekt sind. Der 17-Jährige wurde so Jugend forscht-Sieger in der Kategorie „Technik“.

Mit einem selbst gebauten Taschenrechner konnte Ilja Dretser überzeugen. Der 13-Jährige entwickelte eine Pappkiste mit Schubfächern, in die alle Schaltungen eingeschoben werden. So bleiben sie für Reparaturen zugänglich. Jetzt kann er Zahlen bis sechs zusammenzählen lassen. „Das scheint vielleicht wenig, aber die Addition von größeren Zahlen funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip, nur brauche ich für jede zusätzliche Stelle doppelt so viele Gatter“, erklärt der junge Erfinder. Nun hat er sogar schon die Schaltung für einen Subtrahierer entworfen. Ilja erhielt den ersten Preis der Junior-Sparte in der Kategorie „Technik“.

Mit einem autonom fahrenden Boot wollen die 15-jährigen Jan Deffner und Simon Trumpfheller gegen die Müllstrudel in den Weltmeeren vorgehen. In einem ersten Schritt bauten die beiden einen Katamaran aus zwei von Hand zugeschnittenen Styroporkörpern. „Die sind leicht, geben dem Schiff daher viel Auftrieb und das verbindende Brett dient als Plattform für den Müll-Fischfang“, beschreibt Trumpfheller die Idee. Dieses Jahr haben sie das Boot gebaut und es mit Fernsteuerung, Batterien und zwei Motoren ausgerüstet. Im kommenden Jahr wollen sie die Apparatur für den Müll entwickeln und die Steuerung umstellen: „Mit GPS sollte es möglich sein, dass der Müllfänger autonom einen See abfährt“, schildert Deffner die Zukunftspläne.

Im April geht es für die Sieger beim Landeswettbewerb in die nächste Runde. (chr)