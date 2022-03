Wie Demokratie Sicherheit schaffen kann

Von: Andreas Daschner

Teilen

Julian Nida-Rümelin und der SPD-Ortsvorsitzende Helmut Lindauer . © Weber

Jeder einzelne ist dazu aufgerufen, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Das jedenfalls sagte der Philosoph und ehemalige Kulturminister Julian Nida-Rümelin beim Frühjahrsempfang der Germeringer SPD angesichts des Krieg in des Ukraine.

Germering – Die Demokratie sei gefordert, ein neues Sicherheitssystem zu schaffen, das funktioniert.

Das Thema Demokratie bewegt die Germeringer. Der Einladung der SPD in den Amadeussaal der Stadthalle, waren mehr als 80 Menschen gefolgt – darunter auch OB Andreas Haas (CSU). Der SPD-Ortsvorsitzende Helmut Lindauer sieht als eine der größten Herausforderungen die drohende Ära der Autokraten.

Sicherheitspolitik

Im Angesicht des Kriegs in der Ukraine hat Nida-Rümelin das Thema seines Vortrags um einen weiteren Aspekt erweitert. Wie muss eine Sicherheitspolitik der Zukunft aussehen? So viel sei vorweg genommen: Der 67-jährige stellvertretende Vorsitzende des Ethikrats fand den Bogen zurück zum eigentlichen Thema. Denn ohne Demokratie funktioniert das seiner Ansicht nach nicht.

Nida-Rümelin weitete den Blick sowohl geschichtlich wie auch geopolitisch. Er warf einen Rückblick auf Kubakrise und den Kalten Krieg und beleuchtete dessen Ende, das im Rahmen des Zwei-plus-Vier-Abkommens über die militärische Rolle der DDR verhandelt wurde. Und er versuchte auch, eine mögliche Zukunft nach dem Krieg aufzuzeichnen, in der China eine wirtschaftlich und weltpolitisch gewichtige Rolle spielen wird. Bis er an diesem Punkt ankam, wurde der Philosoph nicht müde, immer wieder eines zu betonen: „Wir dürfen nicht in einen neuen Dritten Weltkrieg abrutschen.“

Die Regierungen seien aufgerufen, einen kühlen Kopf zu bewahren. In diesem Zusammenhang erteilte er auch den Rufern nach einer Flugverbotszone über der Ukraine eine klare Absage. „Diese würde eine direkte Auseinandersetzung der Nato mit Russland bedeuten.“ Und damit den Dritten Weltkrieg.

Nida-Rümelin sieht die Gefahr einer neuen bipolaren Weltordnung. „Eine Option für die Zeit nach dem Krieg ist, dass der Westen es mit einem neuen Ostblock zu tun bekommt.“ Der Westen könnte China, Russland und deren Anhängsel gegenüber stehen. Die westliche Demokratie sei dann auf eine Weise herausgefordert, die man nicht mehr für möglich gehalten hatte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Lesen Sie auch Gibt es noch Bunker? In bayerischem Landkreis schaut es mau aus - Ukraine-Krieg zwingt jetzt zum Umdenken Im Kalten Krieg wurden auch im Landkreis Fürstenfeldbruck Bunker für den Notfall bereit gehalten. Sollte der Ukraine-Krieg auf Europa übergreifen, könnte dieser Notfall eintreten. Aber gibt es die Bunker noch? Gibt es noch Bunker? In bayerischem Landkreis schaut es mau aus - Ukraine-Krieg zwingt jetzt zum Umdenken Starkbierfest unter blau-gelber Flagge Darf man feiern, wenn Krieg herrscht? In Grafrath war man der Meinung: Jetzt erst recht! Starkbierfest unter blau-gelber Flagge

Allerdings warnte Nida-Rümelin, dass Demokratien im Westen instabil seien. „Die USA befindet sich innenpolitisch seit Jahren in einem geistigen Bürgerkrieg.“ Republikaner und Demokraten würden sich gegenseitig als Feinde sehen. Auch Großbritannien finde sich mit Abspaltungsbestrebungen zum Beispiel in Schottland in einer anhaltenden konstitutionellen Krise.

Wie also dem Dilemma begegnen? Mit Demokratie. Nida Rümelin zitierte die Studie eines US-Wissenschaftlers, dass in den zurückliegenden 200 Jahren in Hunderten von Konflikten nie zwei Demokratien gegeneinander Krieg geführt hätten.

Die westliche Demokratie könne man anderen aber nicht überstülpen. Nicht nur angesichts des jüngsten Beispiels Afghanistan sagte Nida-Rümelin: „Die Politik der Intervention ist auf ganzer Linie gescheitert.“ Vielmehr müsse man mit dem attraktiven europäischen System werben, indem man gegen andere Strömungen besteht – und dabei „auf keinen Fall in einen neuen kalten oder sogar heißen Krieg geraten“.

Auch interessant: Ukraine-Krieg: Über 1000 Flüchtlinge jetzt offiziell registriert

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck