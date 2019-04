Wirtschafts-Chef düpiert Post-Gegner

Die mögliche Ansiedlung des Briefverteilzentrums der Post im Gewerbegebiet Germeringer Norden stand im Mittelpunkt der Reden beim Wirtschaftsempfang der Stadt. Vor allem die Äußerungen von Wirtschaftsverbands-Chef Jürgen Biffar sorgten dabei für Ärger bei den Gegnern der Ansiedlung.

Germering – Verbandschef Jürgen Biffar polarisierte beim 11. Wirtschaftsempfang der Stadt im Orlandosaal der Stadthalle mit seiner Rede über „Anstand ... in Politik und Wirtschaft“. Dabei spannte er den Bogen von Trump, Erdogan, Orban und die AFD über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung bis hin zum Dieselskandal und den aktuellen Freitags-Demos der Schüler. Im Zentrum stand dabei immer seine Forderung nach Anstand und Respekt.

Als er dann von der großen in die Lokalpolitik einschwenkte, war aus den Reihen der Besucher schon die ein und andere Unmutsäußerung zu vernehmen. Zunächst sprach Biffar die Fraktion der Grünen und ihre Haltung zur Besiedlung des Kreuzlinger Felds an. Wenn sie fordern, so Biffar, dass statt für 2500 nur für 1500 Menschen gebaut werden soll, dann fordern sie damit, Wohnraum ausschließlich für wohlhabende Bürger zu schaffen.

Dann war das Briefzentrum an der Reihe, das er und der Wirtschaftsverband als große Chance für Germering ansehen. Dass die SPD dies wohl einstimmig ablehne, weil es zu groß für Germering sei, konnte er nicht nachvollziehen. Biffar wagte einen Vergleich zur aktuellen Brexit-Diskussion und meinte: „Für die Mehrheit der gebildeten Briten war der Brexit auch nicht vorstellbar.“

Er appellierte an alle anwesenden Stadträte: „Machen Sie den Weg frei für die Ansiedlung der Post-Niederlassung mit 1400 zu einem großen Teil hochwertigen Arbeitsplätzen.“ Wer gegen die Post-Niederlassung stimme, versündige sich an der jungen Generation und trage dazu bei, dass sich so bald kein größeres Unternehmen mehr um einen Standort in Germering bemühe.“ Abschließend forderte Biffar die anwesenden Unternehmer auf, ihren Mitarbeitern, Freunden und Nachbarn die Sachlage zu erklären. Denn wenn aufgrund von populistischer Stimmungsmache die falsche Entscheidung getroffen werde, ergehe es der Stadt wie den Briten: „Dann bekommen wir unseren Germeringer Brexit.“

Die nicht wenigen anwesenden Vertreter der Grünen aber auch der SPD konnten anschließend ihren Unmut kaum noch zügeln. „Was bildet der sich ein? Es ist schließlich eine Veranstaltung der Stadt“, fragte Umweltreferentin Angelika Kropp-Dürr und versprach: „Das wird ein Nachspiel haben.“ Stadtrat Hadi Roidl, als Freiberufler Mitglied im Wirtschaftsverband, kündigte seinen sofortigen Austritt aus dem Verband an. Der frühere Stadtrat und langjährige Landtagsabgeordnete Sepp Dürr gab zu verstehen, dass ihn die Rede Biffars, aber auch die von OB Andreas Haas, der ebenfalls für das Briefzentrum geworben hatte, einen Schritt näher zu einer Rückkehr in die Stadtpolitik gebracht haben. Auch SPD-Stadträtin (und Unternehmerin) Tinka Rausch konnte ihren Ärger kaum zurückhalten und versprach ebenfalls, dass dies ein Nachspiel haben werde.