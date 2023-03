Wirtschaftsverband lädt wieder zum „Langen Samstag“ ein

Von: Klaus Greif

Mit diesem Banner wirbt der Wirtschaftsverband an den Ortseinfahrten für den „Langen Samstag“ und den Ostermarkt. © mm

Zum dritten Mal lädt der Wirtschaftsverband zusammen mit den Einzelhändlern der Stadt zum „Langen Samstag“ ein.

Germering – Unter dem Motto „Bummeln, entdecken, flanieren, stöbern“ bleiben die Geschäfte am Samstag, 1. April, bis 18 Uhr geöffnet. Laut der Wirtschaftsverband-Vorsitzenden Katrin Schmidt war die positive Resonanz der bisherigen „Langen Samstage“ so gut, dass man sich für eine Wiederholung im Frühling entschieden hat.

Länger öffnen?

Wie Katrin Schmidt weiter erklärt, würde das Ladenschlussgesetz diese Öffnungen auch so erlauben. Allerdings seien die meisten Geschäfte in Germering individuelle und inhabergeführte Familienbetriebe. Sie seien deswegen meist nicht groß genug sind, um Öffnungszeiten an sechs Tagen die Woche von 8 bis 20 Uhr zu stemmen. Schmidt: „Zu besonderen Anlässen, länger zu öffnen, wenn viele mitmachen, das lohnt sich jedoch.“

Der Wirtschaftsverband bietet deswegen den Geschäften kostenlos die Möglichkeit, gemeinsam für einen Samstag mit verlängerten Öffnungszeiten zu werben. „Wir haben schon einen festen Stamm an Geschäften, die immer wieder mitmachen“, sagt Katrin Schmidt. „Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr sind“. Die Teilnahme sei ein kostenloses Angebot des Verbandes.

Die Unternehmen werden Katrin Schmidt zufolge im Vorfeld angeschrieben. Man biete ihnen die Möglichkeit, kostenlos auf einem Flyer für sich zu werben. Einige der Geschäfte werden am Samstag auch noch länger als bis 18 Uhr geöffnet sein, so Schmidt weiter. Man habe sich aber bewusst für eine Kernöffnungszeit entschieden, um möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, am „Langen Samstag“ dabei zu sein.

Der gewählte Termin passe auch deswegen gut, weil man gleich zwei Veranstaltungen gemeinsam bewerben könne. Parallel findet nämlich in der Stadthalle der Ostermarkt statt, der seit mehreren Jahren von Jana Beyreuther organisiert wird. „Wir sind der Meinung, dass beide Veranstaltungen davon profitieren,“ sagt Katrin Schmidt. Sowohl der Ostermarkt als auch der „Lange Samstag“ würden Menschen in die Innenstadt locken, die Lust haben, schöne Dinge zu entdecken und zu kaufen.

Kinder werden übrigens auch etwas von einem Einkaufsbummel mit der Familie haben. Der Osterhase hat laut Katrin Schmidt versprochen, vorbeizuschauen.

