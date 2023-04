Lieblingsläden: Wo jetzt die Vinothek ist, standen früher Gewerbebauten

Von: Hans Kürzl

Dieses Luftbild ist Ende der 1970er- Anfang der 1980er-Jahre entstanden. Am linken Bildrand verläuft die Landsberger Straße, rechts die Bahnlinie. Die Streiflacher Straße verläuft in der Bildmitte von links nach rechts. Das jetzige Gesundheitszentrum gab es damals noch nicht. In der oberen Bildhälfte ist links das frühere Krone-Einkaufszentrum zu sehen. © mm

Vor vier Jahren ist Anett Zimmermann mit ihrem „Weinladen & Vinothek berry“ von der Frühlingstraße ins 1994 gebaute Gesundheitszentrum Johannesbad an der Streiflacher Straße gezogen.

Germering – Ein Luftbild des Stadtarchivs, das Ende der 1970er-Jahre entstanden ist, zeigt: An die er Stelle standen früher noch einfache Gewerbebauten.

Der Umzug an de Streiflacher Straße sei die richtige Entscheidung gewesen, erzählt die Inhaberin: „Die Räume hier sind offener, klarer und größer.“ Sie kann hier Weinseminare veranstalten, die Räumlichkeiten für Geburtstagsfeiern vermieten oder Firmenevents organisieren. Sogar eine Pyjamaparty hat es laut Annett Zimmermann schon gegeben.

Die Vinothek Berry befindet sich seit fünf Jahren an der Streiflacher Straße. © PETER WEBER

Junge Erwachsene, die zum ersten Mal mit Wein in Berührung kommen, würden sich in den Räumen an der Streiflacher Straße ebenso wohl fühlen wie der stille Genießer oder der erfahrene Weinkenner. Sogar für die Vierbeiner ist man zu einer Art Lieblingsladen geworden. „Eine Schale Wasser ist schnell gereicht“, erzählt Annett Zimmermann, die ein ebenso schlichtes wie treffendes Fazit zieht: „Es passt einfach.“ hk

Die Serie

Die im Wirtschaftsverband organisierten Germeringer Lieblingsläden haben seit Beginn dieses Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Lieblingsläden in der Vergangenheit einmal ausgesehen hat. Der Merkur veröffentlicht diese historischen Aufnahmen in loser Reihenfolge. Auch interessant: Germeringer Lieblingsläden: Früher waren hier noch Wohnhäuser