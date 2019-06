Zähe Vorstandswahl beim SV Germering

Ein Trio führt den SV Germering in die nächsten zwei Jahre. Siegfried Broschei steht dem mit 2100 Mitglieder zweitgrößten Verein der Stadt jetzt als ordentlicher Präsident vor.

Germering– In den vergangen zwei Jahren hat er dieses Amt nach dem überraschenden Rücktritt von Eberhard Röll nur kommissarisch besetzt.

Unterstützt wird Broschei von den Vizepräsidenten Josef Doll und Steffen Jahn. Ein weiterer Stellvertreter wäre möglich gewesen, doch dafür fand sich kein Kandidat mehr. Broschei bedauert das: „Man hätte die Arbeit im Verein halt besser aufteilen können.“

Einen Grund für die mangelnde Bereitschaft für das Ehrenamt im Verein sieht der SVG-Präsident „im heutigen Verständnis von Freizeit“, wie es Broschei beschreibt. Die Motivation, zusätzlich noch Zeit für andere zu opfern, sei gering. Zumal die Probleme auch nicht weniger werden.

Bei den Trainingszeiten seien die Kapazitäten beinahe ausgeschöpft und auch die Suche nach neuen guten Übungsleitern muss immer wieder angegangen werden. Mehr finanzielle Unterstützung wäre da laut Broschei hilfreich.

Immerhin kann er von einem erfreulich hohen Mitgliederanteil an Kindern und Jugendlichen berichten. Rund 930 davon sind dem Nachwuchsbereich zuzuordnen. „Wir versuchen auch immer wieder, interessante Sportarten oder Trends aufzugreifen“, so Broschei. Deshalb bleibe man für die Jüngeren als Verein interessant. Doch auch das sei mit Arbeit und Engagement verbunden. „Zurücklehnen kann man sich in keinem Verein“, weiß Broschei.