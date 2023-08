Auf der Suche nach den schönsten Motiven: Zauberhafte Ansichten einer Stadt

Von: Ulrike Osman

Dieses Kalenderfoto von Walter Weiß ziert den Wonnemonat Mai – es zeigt den Germeringer Maibaum neben dem Kirmair-Hof. © Walter Weiss

Walter Weiss war wieder unterwegs. Mit seiner Kamera hat er das ganze Jahr lang die schönsten Motive in und um Germering eingefangen. Mit einem Ziel.

Germering – Aus den Fotos ist die mittlerweile vierte Ausgabe seines Kalenders „Märchenhaftes Germering“ entstanden. Die Ideen gehen ihm noch lange nicht aus.

„Ich finde immer neue Motive“, sagt Weiss. Heuer hat er unter anderem Brauchtum dokumentiert – den Osterbrunnen und den Maibaum in Unterpfaffenhofen etwa. Letzteren hat er zusammen mit dem Stanishof bei blauem Himmel und blühender Natur per Drohne aus der Luft aufgenommen. Eine weitere Drohnenaufnahme zeigt den Germeringer See, umgeben von Bäumen in leuchtendem Herbstlaub.

Wieder ist es die weniger bekannte, ländliche Seite der Stadt, die von dem 47-Jährigen gekonnt in Szene gesetzt wird – Traktoren bei der Heuernte, Bodennebel über Wiesen, Rapsfelder und winterliche Bäume, abgelichtet an den einzigen „zwei Schneetagen“, die es im vergangen Jahr gab.

Die Jahreszeiten sichtbar zu machen, ist ein zentrales Anliegen des Kalenders, der den Betrachter durchs Jahr begleiten soll. Mit leichten Überzeichnungen betont Weiss die jeweilige Bildstimmung und erreicht so den gewünschten märchenhaften Effekt.

Ganz klar Herbst: Im Oktober ist der Germeringer See aus dieser Perspektive zu sehen. © Walter Weiss

Auch im Auftrag der Stadt unterwegs

Was als Corona-Projekt begann und nach wie vor nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist, hat dem ehemaligen Werbetexter inzwischen neue berufliche Türen geöffnet. Dank des Kalenders wurde er zum Germeringer Wirtschaftsempfang eingeladen und fotografiert mittlerweile im Auftrag der Stadt Veranstaltungen und Festlichkeiten. Seine Drohnenaufnahmen brachten ihm Anfragen von Baufirmen und Maklern für Baustellendokumentationen und Immobilienfotografie ein. Und da Weiss auch ein leidenschaftlicher Tierfotograf ist, gehören neuerdings auch Besitzer edler Rennpferde zu seinen Kunden.

Erlös für den Lions Club

Auch heuer will der 47-Jährige den Erlös des Kalenders abzüglich der Herstellungskosten an den Germeringer Lions Club spenden, um soziale Projekte in der Stadt zu unterstützen. Er hofft, dass 1000 Euro zusammenkommen. Obwohl ihm von verschiedener Seite dazu geraten wurde, angesichts der allgemeinen Preisentwicklung den Kalender etwas teurer zu machen, bleibt es beim gewohnten Preis. „Es ist mir wichtig, dass der Kalender immer noch 15 Euro kostet, wie am ersten Tag.“ Erscheinen wird er Mitte September.

Zu kaufen gibt es den Kalender in der Buchhandlung Lesezeichen, im „Besser geht’s ned“-Laden sowie im Stanishof und bei Schreibwaren Berk, Otto-Wagner-Straße.

