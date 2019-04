Zur Finanzierung: Brauerei zahlt Anteils-Eigner in Bier aus

Die Info-Veranstaltung des Brauhauses Germering über die Ausgabe von Genussrechten zur Finanzierung des neuen Sudhauses in der alten Molkerei an der Dorfstraße ist auf großes Interesse gestoßen.

Germering – Rund 60 Germeringer ließen sich in der Vereinsgaststätte des SV Germering das ungewöhnliche Finanzierungsmodell erklären.

Neben einem positiven Ausblick der elf Geschäftsführer des Brauhauses auf die erwartete wirtschaftliche Entwicklung der GmbH gab es auch noch ein Gläschen der neuesten Kreation der Hobby-Brauer: das GUPF Nr. 5, „Der Trosthammer“. Auf dem Etikett ist ein historisches Foto des in den 80er-Jahren abgerissenen Trosthammerhauses, einer alten Hinterschmiede in der Dorfstraße, zu sehen. Name und Etikett machen das deutlich, was Gesellschafter Daniel Vitt den Besuchern zu Beginn sagte: „Wir wollen gutes Bier brauen, das uns selber schmeckt und gleichzeitig regional verwurzelt bleiben.“

Vitt erinnerte noch einmal kurz an die Geschichte des Brauhauses, dessen Wurzeln wesentlich auf die Kolpingfamilie St. Martin zurückgehen. „Aus dem jährlichen Vatertagsausflug hat sich zunächst ein Stammtisch entwickelt, bei dem die Idee des Brauhauses entstanden ist.“

Erfolgsgeschichte

Vor gut einem Jahr wurde die Brauhaus Germering GmbH gegründet. Im Juni wurde das erste in einem Keller an der Friedenstraße gebraute Bier ausgeschenkt. Und dann begann eine Erfolgsgeschichte, die die elf Gründer förmlich überrannt hat: Statt wie geplant 35 Hektoliter im Jahr wurden im ersten Halbjahr schon 70 Hektoliter gebraut und verkauft. Die Räume an der Frieden- straße waren dafür viel zu klein und ungeeignet.

Ab Mai beziehen die Brauer ein neues Domizil: die alte Molkerei an der Dorfstraße. Ein größeres Sudhaus ist schon gekauft – es gehörte bis vor kurzem der Haderner Brauerei. Aber um den Umzug, den Umbau sowie das Sudhaus finanzieren zu können, mussten sich die Gesellschafter etwas einfallen lassen.

Die Lösung ist ein sogenanntes Genussrechts-Modell, das Gernot Mayer und Rechtsanwalt Ernst-Friedrich Lauppe für regionale Unternehmen mit ökologischem Hintergrund entwickelt haben. Die früher übliche Kreditfinanzierung durch Banken ist laut Lauppe mit der veränderten Gesetzeslage immer schwieriger geworden.

Bier-Gutscheine

Das Brauhaus benötigt 100 000 Euro, die in Form von Genusssrecht-Anteilen über je 250 Euro zusammenkommen sollen. Verzinst werden die Anlagen zu sechs Prozent – allerdings erhält man den Ertrag nicht ausgezahlt, sondern in Form von Bier-Gutscheinen. Jedes Jahr werden die den Genussrechtlern zum 1. März automatisch zugesandt, wie Gesellschafter Gerhard Blahusch erklärte. Bei einem einzigen 250-Euro-Anteil sind dies Biermarken im Wert von 10,80 Euro.

Das Risiko der Anteilnehmer hält sich aus Sicht des Brauhauses in Grenzen. Sie würden wohl lediglich im Falle eines Konkurses ihr Geld verlieren. Dass dies aber tatsächlich passiert, ist aus Sicht von Gesellschafter Harald Heitmeir, beruflich Kämmerer der Stadt Puchheim, eher gering einzuschätzen. Er sei schon berufsbedingt ein sehr vorsichtiger Rechner, erklärte er. Aber nach seinen Zahlen würde der Umsatz von 120 000 Euro im laufenden Jahr bis auf rund 400 000 Euro im Jahr 2023 klettern. Ein weiteres Wachstum um jeden Preis sei aber nicht vorgesehen: „Wir wollen schließlich eine regionale Brauerei bleiben.“

Informationen

Wer sich für das Modell interessiert und ebenfalls zeichnen möchte, der sollte sich unter Telefon (089) 85 66 32 82 an das Brauhaus wenden oder eine E-Mail an genussrecht@brauhaus-germering.de senden.