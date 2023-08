Zwei Kitas stehen jetzt für Eine Welt

Von: Klaus Greif

Alexander Fonari (3.v.r.) vom „Eine Welt Netzwerk Bayern“ hat Marion Zistl vom Kindergarten Benjamin (l. vom Plakat) und Tina Matschey vom Kinderland Jonathan (r.) die Urkunden übergeben. Das Foto zeigt sie mit Kindern und Erzieherinnen sowie der Leiterin beider Häuser, Antje Brandl (2.v.r.). © Privat

Das Kinderland Jonathan und der Kindergarten Benjamin haben ein besondere Auszeichnung erhalten. Beide dürfen sich ab sofort Eine-Welt-Kita nennen.

Germering – Wie Pfarrer Michael Lorenz von der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, dem Träger der Kitas, mitteilt, sind den Kitas die Ernennungsurkundes im Rahmen des Sommerfestes überreicht worden. Um die Voraussetzung der Auszeichnung durch das „Eine Welt Netzwerk Bayern“ zu erfüllen, haben je zwei Mitarbeiterinnen sich fortgebildet.Notwendig waren zudem Umstellungen des pädagogischen Programms und des Einkaufs der Getränke und Lebensmittel für die Kitas.

Die Kinder der Einrichtungen haben am Tag der Auszeichnung bei einem Gottesdienst das Kinder-Musicals „Wir bauen eine Kinderstadt“ aufgeführt. Dabei wurden laut Pfarrer Lorenz wichtige Aspekte der Eine-Welt-Kitas thematisiert: „Eine gute Gemeinschaft zwischen Nachbarn aller Nationen und Kulturen, ein fairer Umgang miteinander, Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Pädagogische Arbeit legt Wert auf Nachhaltigkeit

In beiden Häusern wird Lorenz zufolge in der pädagogischen Arbeit viel Wert auf Nachhaltigkeit, sowie Integration und Inklusion gelegt. Dafür gibt es viele Bücher und Spielmaterialien. In diesem Jahr wird es zudem einen Eine-Welt Adventskalender geben. Mit diesem können die Kinder verschiedene Länder und Weihnachtsbräuche kennenlernen.

Bei Bastelarbeiten wird auf Upcycling geachtet, Mülltrennung ist für die Kinder selbstverständlich und in den Hochbeeten des Gartens werden heimische Gemüsesorten zum eigenen Verbrauch angepflanzt, sowie Vögel und Eichhörnchen in selbst gestalteten Vogelhäuschen und Eichhörnchen-Kobel ein Zuhause gegeben. Die Schokolade an St. Martin, Nikolaus und Weihnachten kommt fair gehandelt und produziert aus dem Weltoffen-Laden ander Otto-Wagner-Straße, ebenso der Kaffee und Tee in beiden Häusern.

Pfarrer Lorenz freut sich über die Auszeichnung und bedankt sich für das Engagement der Leiterinnen Marion Zistl und Tina Matschey und Antje Brandl. Lorenz: „Als kirchliche Häuser wollen wir unsere Verantwortung für fairen Umgang in der einen Welt gerne wahrnehmen.“ Bei den Kindern die Grundlagen für faires Handeln und Nachhaltigkeit zu legen, lohne sich besonders. Sie nähmen es spielerisch auf und machen faires und nachhaltiges Handeln zu einem selbstverständlichen Teil ihres und unseres Lebens.