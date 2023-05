Zwei Unfälle auf der Germeringer Spange

Von: Tobias Gehre

Die Germeringer Spange. © Gehre

Die Germeringer Spange ist die Hauptverkehrsader der Großen Kreisstadt. Nicht selten kracht es dort – am Mittwoch gleich zwei Mal.

Germering – Gegen 7.55 Uhr wollte ein 46-Jähriger mit seinem BMW den Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er offenbar einen neben ihm fahrenden Bus. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf der kompletten linken Seite beschädigt. Zudem platze ein Reifen. Beim Bus wurde die rechte vordere Tür eingedrückt. Weder der BMW-Fahrer noch dessen beiden Kinder (6 und 8) wurden verletzt. Auch die Busfahrerin blieb unversehrt. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 18 000 Euro.

Um 13.45 Uhr übersah ein 87-Jähriger, der auf der Spange unterwegs war, die rote Ampel an der Kreuzung zur Münchner Straße. In diesem Moment wollte eine 23-Jährige mit ihrem Seat die Kreuzung queren. Die beiden Fahrzeuge krachten ineinander. Auch in diesem Fall blieben die Autoinsassen unverletzt. Die Autos allerdings mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ebenfalls rund 18 000 Euro.

