Zwei Unfälle in Kreisverkehr innerhalb weniger Stunden

Von: Tobias Gehre

Die Polizei rückt an (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa

Mit zwei Fahrrad-Unfällen an der gleichen Stelle innerhalb weniger Stunden hatte es die Germeringer Polizei am Dienstag zu tun.

Germering – Um 13 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Rad auf dem Radweg, der den Kreisverkehr am Germeringer Bahnhof umgibt in nördliche Richtung. Zu diesem Zeitpunkt wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Kreisel in die Gabriele-Münter--Straße abbiegen.

Die Radlerin hatte er offenbar übersehen. Die Frau erschrak, bremste zu stark und flog über ihren Lenker. Zu einer Kollision kam es nicht. Die Germeringerin stürzte aufs Gesicht und zog sich eine Schürfwunde zu. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Rund fünf Stunden später wurden Polizei und Krankenwagen wieder zu dem Kreisverkehr am Bahnhof gerufen. Diesmal wollte ein 47-Jähriger aus Dachau mit seinem Auto in die Gabriele-Münter-Straße abbiegen. Weil vor ihm ein Bus anhalten musste, konnte er den Radweg laut Polizei nicht einsehen. Als das Fahrzeug langsam abbog, kam von rechts ein 26-Jähriger aus Gilching mit seinem Fahrrad.

Bei dem folgenden Zusammenstoß flog der Radfahrer über die Motorhaube und landete auf der Straße. Dabei zog er sich eine drei Zentimeter lange Platzwunde zu. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

