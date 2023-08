Schüler lernen Christentum und Islam kennen

Von: Klaus Greif

In der Moschee an der Münchner Straße lernten die Kerschensteiner Mittelschüler die Gebetsrituale des Islam kennen.

Germeringer Schulen setzen sich zehn Jahren intensiv mit dem Christentum und dem Islam auseinander. Der Dialog hat sich als erfolgreich erwiesen.

Germering – Seit zehn Jahren gibt es einen „Interreligiösen Dialog“ an Germeringer Schulen. Wegen Corona ist er kurzzeitig ins Stocken geraten. Aber jetzt ist er von der Kerschensteiner Schule mit dem Workshop „Islam-Christentum“ wiederbelebt worden.

Im zehnten Jahr des Bestehens war es jetzt wieder die Kerschensteiner Schule, die den Prozess nach der Corona-Pause wiederbelebte. Kurz vor den Sommerferien besuchten zwei sechste Klassen zunächst die Moschee an der Münchner Straße und anschließend die Pfarrkirche St. Martin. Kooperationspartner waren die Katholische Stadtkirche, der Türkisch-Islamische Kulturverein sowie die Stadt.

Das sind die Rituale in Moschee und Kirche

Die Schüler hatten laut Leupold Fragen vorbereitet, die von Volkan Türlü (Referent für interreligiösen Dialog an der Münchner Volkshochschule) und Christian Kube (Pastoralreferent der Stadtkirche) beantwortet wurden. In der Moschee wurde außerdem gezeigt, wie die Gebetsrituale und ein Gebet in der Praxis ablaufen. Bemerkenswert war aus Sicht von Leupold, dass zuvor einer der Schüler den Gebetsruf selber von der Kanzel vorgenommen hatte.

In der katholischen Pfarrkirche erklärte Christian Kube unter anderem, dass das Dach der Kirche den Himmel symbolisiere. Auch Kube erläuterte die Gebetsrituale. Unter anderem erklärte er den Schülern, dass man sich auf Stirn, Mund und Brust bekreuzige, was für das Gehirn, das Sprachvermögen des Menschen und dessen Herz stehe.

Unterscheide und Gemeinsamkeiten beider Religionen

Die Schüler erfuhren laut Manuel Leupold unter anderem wichtige Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Glaubensrichtungen. Demnach arbeitet der Islam ohne Bilder, während beim Christentum in den Kirchen viele bildliche Darstellungen zu sehen sind. Gemeinsam ist beiden Religionen, dass sie zu den monotheistischen zählen. Das Judentum ist die älteste, das Christentum die zweitälteste und der Islam die jüngste Religion. Zudem wiesen Islam und Christentum viele gleiche Propheten auf.

Der Ursprung des Projekts liegt laut Manuel Leupold, Leiter der städtischen Fachstelle für Integration und Migration, im Integrationskonzept aus dem Jahr 2012. Damals habe sich eine Arbeitsgruppe „Interreligiöser Dialog“ gebildet. Diese haben die Idee entwickelt, Schüler in diesen Dialog mit einzubeziehen. Um den Rahmen nicht zu sprengen, habe man sich darauf geeinigt, sich auf das Christentum und den Islam zu beschränken.

Gestartet wurden diese Gespräche in Zusammenarbeit mit der Kerschensteiner Schule. Gemeinsam mit den Dialogbeauftragten der Kirchen und der Moschee Pasing wurde ein erster Workshop durchgeführt. Die Germeringer Moschee, die erst Ende 2013 eröffnet wurde, kam später dazu. Sie ging dafür eine Kooperation mit der Jesus-Christus-Kirche ein. In den Folgejahren stiegen dann auch die Realschule, die Wittelsbacher Schule, die katholische Stadtkirche und die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in den Dialogprozess ein. Es gab Workshops, Referate und gegenseitige Besuche in den Einrichtungen.

Das Feedback der Schulen war laut Manuel Leupold äußerst positiv. Die Realschule wurde zudem 2017 für ihren Beitrag vom Landkreis ausgezeichnet.