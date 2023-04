GiG Countdown in Germering

Endlich ist es 2023 wieder so weit! © GiG Gesund in Germering

Am 6. und 7. Mai 2023 ist es nun so weit. Die GiG Gesund in Germering öffnet kostenfrei ihre Tore für alle GermeringerInnen.

Dazu zählen aus Sicht der Organisatoren alle, die sich für gesunde Ernährung interessieren oder sich im Alltag mehr bzw. anders bewegen wollen. Hierfür bieten die germeringer Sportvereine SV Germering und SCUG Interessantes aus Ihren Abteilungen. Ebenso bietet aber auch die GiG Family selbst einen Einblick in das, was sie bewegt. Mitmach-Aktionen und eine Aktionsfläche zum Ausprobieren sollen Jung und Alt dazu bewegen, sich zu bewegen.

Gesund in Germering © GIG

Highlight: Meet & Greet mit Skisprunglegende Sven Hannawald

Interaktivität ist auch in den anderen Bereichen geboten. Sowohl die AOK als auch das Sanitätshaus Butz und Staab bieten unterschiedliches zur Beteiligung des Publikums. Wer rechtzeitig auf der Messe erscheint, kann am Meet & Greet mit Sven Hannawald teilnehmen. Von 14:30 bis 15:00 Uhr trifft man die Skisprunglegende am AOK-Stand an. Kilian Staab bietet wie auch schon zur letzten GiG eine Venenmessung vor Ort an und lädt zu zwei interessanten Vorträgen über Lipödem und Lymphödem ein. Am Stand wird von allen Beteiligten zu den Themen psychische Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Sport und gesellschaftliche Beteiligung aktiv und interaktiv beraten.

Ein vielseitiges Rahmenprogramm für Jung und Alt rundet die Veranstaltung ab. Ein Beitrag wie „Der Snackfalle entkommen“ regt an, eine Yoga Nidra Stunde zum Abschluss des 1. Messetages (18.00 Uhr) hilft beim Abschalten und eine Klangschalen-Meditation am Sonntagvormittag stimmt auf den Tag ein. Die Messezeiten sind Samstag von 14.00-18.00 Uhr, Sonntag von 10.00-16.00 Uhr. Die Workshops laufen parallel (s. Programm unten.) und können von den Besuchern frei ausgewählt werden. Wenn die Räume voll sind, ist Einlassstopp. Aber keine Angst, der nächste spannende Beitrag wartet bereits. Oder wussten Sie, ob es im Himmel Eiscrem gibt?

Freuen Sie sich auf viele verschiedenen spannende Aussteller und Partner © GiG Gesund in Germering

Programm am Samstag, 06.05.

14.30 - 15.00 : Sven Hannawald: Skisprunglegende und AOK-Botschafter für psychische Gesundheit: Meet & Greet am AOK-Stand

: Sven Hannawald: Skisprunglegende und AOK-Botschafter für psychische Gesundheit: Meet & Greet am AOK-Stand 15.00 - 15.45 : VHS: Hawaiianischer Hula-Tanz (15.00-15.30 Uhr); Judo SCUG (15.00 - 15.45 Uhr)

: VHS: Hawaiianischer Hula-Tanz (15.00-15.30 Uhr); Judo SCUG (15.00 - 15.45 Uhr) 16.00 - 16.45 : Eine Dorfapotheke in Afrika (Christioph Schaaf); Beckenboden Workshop (Mrs. Sporty); Der freie Atem - zwischen Regeneration & Vitalisierung (Florian Reistle); Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren

: Eine Dorfapotheke in Afrika (Christioph Schaaf); Beckenboden Workshop (Mrs. Sporty); Der freie Atem - zwischen Regeneration & Vitalisierung (Florian Reistle); Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren 17.00 - 17.45 : Mitmach Workshop Gesunder Rücken (Dr. Rabl); Yoga für alle Level (Gabi Brömler, Gerald Haderlein); Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren

: Mitmach Workshop Gesunder Rücken (Dr. Rabl); Yoga für alle Level (Gabi Brömler, Gerald Haderlein); Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren 18.00 : Ende der Veranstaltung

: Ende der Veranstaltung 18.00 - 19.00: Yoga nidra - yogischer Schlaf (Gabriele Brömler, Gerald Haderlein)

Programm am Sonntag, 07.05.

11.00 - 12.00 : Vom Konsum zur Beziehung - der Snackfalle entkommen und selbstbestimmter essen (Florian Reistle -

Ernährungsheilkunde; Klangschalenmeditation (VHS)

: Vom Konsum zur Beziehung - der Snackfalle entkommen und selbstbestimmter essen (Florian Reistle - Ernährungsheilkunde; Klangschalenmeditation (VHS) 12.00 - 13.00 : Damit ein gesundes Leben einfacher wird (Siegrid Lottes); HTB Fitness mit Jo ; Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren

: Damit ein gesundes Leben einfacher wird (Siegrid Lottes); HTB Fitness mit Jo ; Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren 13.15 - 13.45 : Das Leben anpacken mit Lymphödem (Fr. Jakob); Munich Sharks; Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen

und Ausprobieren

: Das Leben anpacken mit Lymphödem (Fr. Jakob); Munich Sharks; Hula Hoop Gruppe - Kennenlernen und Ausprobieren 14.00 - 14.45 : Hospiz Germering: Gibt es im Himmel Eiscreme?; VHS: Zumba; HTB mit Jo

: Hospiz Germering: Gibt es im Himmel Eiscreme?; VHS: Zumba; HTB mit Jo 15.15 - 15.45 : Das Leben anpacken mit Lipödem (Fr. Jakob); FunUnlimited (15.00 - 15.45 Uhr)

: Das Leben anpacken mit Lipödem (Fr. Jakob); FunUnlimited (15.00 - 15.45 Uhr) 15.45 - 16.00 : Auslosung der Preise

: Auslosung der Preise 16.00: Ende der Veranstaltung

Weitere Informationen finden Sie hier