105 Kinder auf Warteliste für Betreuungseinrichtungen

Von: Andreas Daschner

Auch Grafrath bleibt vom Mangel bei den Fachkräften in der Kinderbetreuung nicht verschont.

Grafrath – Für das kommende Kindergartenjahr 2024/2025 stehen derzeit 105 Mädchen und Buben auf der Warteliste für einen Platz. Das gab Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) im Gemeinderatsausschuss für Familie, Soziales, Kultur und Sport bekannt.

Man habe in Grafrath zwar nicht die Probleme, wie sie andere Kommunen vor allem im östlichen Brucker Landkreis hätten. „Vergleichsweise befinden wir uns noch in einer guten Situation.“ Gleichwohl sei aber auch nicht alles vollkommen entspannt. Immerhin: In der Krippe für Kinder im Alter von bis zu drei Jahren gebe es derzeit keine Warteliste.

An Räumlichkeiten mangelt es der Gemeinde nicht. Die Warteliste im Kindergartenbereich könnte vollständig bedient werden, wenn bis zum Start des Kindergartenjahres die offenen Stellen bei den Betreuern besetzt werden könnten, so Kennerknecht. Mit Blick auf die Baugebiete auf dem Märchenwaldareal und der Amperterrasse werde man mittelfristig bei der Märchenwaldbebauung aber eine vierte Einrichtung benötigen.

Immer voller wird auch die Offene Ganztagsschule (OGTS). Waren es anfänglich 260 Schüler, die die Nachmittagsbetreuung in Anspruch nahmen, so sind es laut Rathauschef nun 300. Die OGTS sei damit ausgelastet.

Ein vom Schulverband bereits angedachter Anbau sei bei Kosten von rund sieben Millionen Euro nicht darstellbar. „Allerdings sind wir noch dabei, die Zuschussmöglichkeiten bei der Regierung abzufragen“, sagte Kennerknecht. Sepp Heldeisen (SPD) meinte, dass man nach Einsparmöglichkeiten bei einem Neubau suchen müsse.

