27-Jährige stellt Ferienbetreuung auf die Beine

Von: Ulrike Osman

Kinder freuen sich auf Ferien.

Um sich nebenbei etwas Geld zu verdienen, jobbte Franziska Braun als Jugendliche in Kinder-Ferienlagern. Jetzt startet die 27-Jährige ihre eigene Ferienbetreuung, und zwar gleich an zwei Standorten.

Eismerszell/Grafrath – In Eismerszell und Grafrath soll es das Angebot für maximal 30 Kinder pro Gruppe geben. Den „Waldbären“ – so hat Braun die Camps getauft – steht das Vereinsheim in Eismerszell und das Stüberl im alten Hackl-Hof in Grafrath zur Verfügung. Wobei die Initiatorin nicht vorhat, die Räumlichkeiten zu nutzen, „wenn es nicht gerade schüttet wie aus Eimern“.

„Ich fand es toll, was die Camps gerade mit Stadtkindern machen und was man ihnen auf spielerische Art mitgeben kann“: Franziska Braun © privat/MO‘RE

Kinder und Betreuer sollen die Tage draußen an der frischen Luft verbringen. Die Nähe zur Natur ist ein wichtiger Aspekt des Konzepts. Die Ganztagsbetreuung für Sechs- bis Elfjährige soll es in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien geben. Geplant sind neben freien und gemeinsamen Spielen, Basteln und Kochen auch Aktivitäten wie Entdeckungstouren im Wald, das Forschen und Experimentieren in der Natur sowie der Umgang mit Naturmaterialien.

Müll vermeiden

Braun kann sich vorstellen, mit den Kindern Gemüse zu pflanzen und Insektenhotels zu bauen, ihnen zu zeigen, wie man Müll vermeidet beziehungsweise was man aus ihm machen kann. „Nicht jede Woche wird das gleiche Programm haben“, erklärt die 27-Jährige, die aus Maisach stammt und inzwischen in Egling (Landkreis Landsberg) lebt. Was sich aber durch alle Aktivitäten hindurch ziehen soll, ist das Thema Nachhaltigkeit.

Braun entdeckte als 16-Jährige, dass sie Freude am Umgang mit Kindern hat. Sie machte damals eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. In den Ferien half sie als Betreuerin in einem Ferienlager und stieg zur Campleiterin auf.

Das Konzept, das ihr nun als Vorbild dient, basierte ebenfalls auf Naturnähe und Nachhaltigkeit. „Ich fand es toll, was die Camps gerade mit Stadtkindern machen und was man ihnen auf spielerische Art mitgeben kann“, erzählt die Mutter eines zweieinhalbjährigen Sohnes.

Bürokratische Hürden

Die Idee, selbst eine Ferienbetreuung aufzuziehen, verlief zunächst im Sande. Zu hoch waren die bürokratischen Hürden, zu undurchschaubar der Dschungel an Vorschriften. Braun hätte eine Betriebserlaubnis gebraucht, für die ein pädagogischer Hintergrund und kontrollierte Räume vorgeschrieben wären. „Es war so gut wie unmöglich, außer, ich hätte einen Pädagogen eingestellt.“

Inzwischen haben sich die Vorgaben laut Braun jedoch geändert. „Für eine Kurzzeitbetreuung von unter drei Monaten ist eine Betriebserlaubnis nicht mehr nötig.“ Die Kinder seien über die Camps haftpflichtversichert. „Und wir legen den Eltern eine Unfallversicherung ans Herz.“

Problemlos erhielt die 27-Jährige, die hauptberuflich nachhaltige Blumendeko an Restaurants vermietet, von der Gemeinde Moorenweis die Zusage für das Vereinsheim in Eismerszell. Hier sollen neun Wochen Ferienbetreuung angeboten werden, in Grafrath vier Wochen.

Aktuell sucht Braun noch Betreuer – vier sollen es pro Gruppe sein. Die Sorge, dass sich nicht genügend Bewerber finden, hat sie nicht. Schließlich weiß sie: „Das ist ein toller Ferienjob.“

