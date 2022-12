Hohe Energiepreise: Abwassergebühren steigen an

Von: Andreas Daschner

Energiepreise steigen

Grafrather und Kottgeiseringer müssen ab Januar höhere Gebühren und Beiträge für ihr Abwasser berappen.

Grafrath/Kottgeisering – Grund sind die hohen Energiepreise, auf die der Abwasserzweckverband (AZV) nun reagiert hat. Trotz der Erhöhung sagt der Verbandsvorsitzende Andreas Folger: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen.“ Die Gebühr je eingeleitetem Kubikmeter Schmutzwasser steigt von 2,36 auf 2,87 Euro.

Neu gestaltet werden die Gebühren, die der AZV für die Bereitstellung seiner Entwässerungseinrichtungen erhebt. Bislang lag dieser Beitrag bei 12,30 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche plus 1,20 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche der angeschlossenen Immobilie.

Neu ist: Der Grundstücksflächenbeitrag, der für in den Kanal eingeleitetes Niederschlagswasser erhoben wurde, entfällt. An seine Stelle tritt eine Niederschlagswassergebühr. Der AZV hatte dazu in den vergangenen Monaten die Verhältnisse bei den Grundeigentümern erhoben und ermittelt, von wie viel Quadratmetern Grundstücksfläche tatsächlich Niederschläge ins Kanalnetz fließen. Auf dieser Basis werden künftig jährlich 96 Cent pro Quadratmeter fällig. Der Geschossflächenbeitrag steigt auf 16,65 Euro und liegt damit höher als zuvor Geschoss- und Grundstücksflächenbeitrag zusammen.

Trotzdem fallen die Preissteigerungen nicht so hoch aus wie befürchtet. Folger: „Die vom Bund geplante Strompreisbremse scheint für Einrichtungen wie den AZV zu gelten.“ Die Stromkosten steigen natürlich, aber gebremst. Davon profitieren letztlich die Bürger. ad

