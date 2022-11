Altbekanntes Trio für neues Seelsorgeteam

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Wechsel bei den Franziskanern: Wallfahrtskurat Pater Silvester Ostfeld (links) und Vikar Pater Adrian Manderla (rechts) traten kürzlich ihren Dienst im Kloster Grafrath an. Zusammen mit Pfarrer Flavian Michali bilden die drei Priester das neue Seelsorgeteam. © Kronenbitter

Drei Franziskaner-Brüder bilden das neue Seelsorgeteam im Kloster Grafrath.

Grafrath – Da der Personalmangel sogar vor den heiligen Hallen nicht Halt macht, ist das schon etwas Besonderes, dass wieder drei Mönche eingesetzt werden, wie bereits zuvor. Zwei Brüder kehren dafür zurück, die man schon kennt und auch sehr schätzt, wie beim Empfang deutlich wurde.

Es ist Tradition des Franziskaner-Ordens, dass die Mönche nie lange an einem Ort verweilen und keine festen Wurzeln fassen sollen. Deshalb wechseln die Minderen Brüder, wie der von Franz von Assisi gegründete Orden eigentlich heißt, regelmäßig ihre Wirkungsbereiche. So kommt es aber auch, dass zwei Franziskaner-Brüder in das Kloster Grafrath zurückkehren, die bereits bekannt und beliebt sind.

Die Gläubigen setzen nun darauf, dass ihnen die Seelsorger länger erhalten bleiben. Das wurde bei einem Stehempfang nach dem Einführungsgottesdienst deutlich: „Wir hoffen sehr, dass sie diesmal länger bleiben“, wie von verschiedenen Seiten zu hören war.

Zwei Priester waren schon einmal da

Der neue Pfarrvikar Pater Adrian Manderla weilte schon einmal im Jahr 1994 für drei Jahre in Grafrath. Der Geistliche ist vorwiegend für die Pfarreien in Schöngeising und Landsberied zuständig. Pater Silvester Ostfeld wechselt schon zum dritten Mal ins Ampertal. Er kümmert sich als Wallfahrtsseelsorger um die Pilger zum heiligen Rasso. Die Wallfahrtskirche gehört als einzige Kirche im Pfarrverband Grafrath-Schöngeising zur Diözese Augsburg. Seinen Dienst in Deutschland begann Pater Silvester, der wie seine Mitbrüder von der Schlesischen Franziskanerprovinz der Hl. Hedwig mit Sitz in Breslau stammt, vor 22 Jahren in Grafrath. Schon 2003 wurde er für acht Jahre in andere Franziskanerklöster in Bayern und Sachsen versetzt, bevor er dann 2011 wieder drei Jahre nach Grafrath kam.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Geschätzt wird Pater Silvester auch für seinen Humor. Mit diesem vermag der Franziskaner, dem vor allem die Seelen in Kottgeisering und Aich anvertraut sind, auch seine Pfarrkinder anzustecken.

Eine Konstante gibt es aber

Die einen kommen, die anderen gehen, ganz wie es die Tradition der Franziskaner verlangt. So wechselten die bisherigen Grafrather Patres Benedykt Piecha und Florian Malcherczyk im Gegenzug dorthin, woher die beiden promovierten Patres Silvester und Adrian kamen: ins oberfränkische Kloster Marienweiher im Landkreis Kulmbach.

„In Zeiten des akuten Priestermangels ist es etwas Besonderes, dass nach wie vor drei Franziskaner nach Grafrath kommen“, stellte die Vorsitzende des Pfarrverbandsrats, Rosa Kolbe, am Ende der Heiligen Messe fest. Personelle Konstante ist Pater Flavian Michali, der Pfarrer und Leiter des Pfarrverbandes bleibt, zusätzlich als Guardian, also Vorsteher des Klosters, verpflichtet wurde. Das Eingewöhnen dürfte für die Neuen zügig gehen, sogar Pater Adrian kennt nach 25 Jahren einige Kirchgänger noch namentlich. Beide freuen sich dem Vernehmen nach auf die Leute und die schöne Landschaft in Oberbayern.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.