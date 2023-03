Altes Munitionsdepot könnte zu Wasserstoff-Werk werden

Von: Andreas Daschner

Teilen

Deutschland soll Wasserstoffland werden.jpg © IMAGO/Jochen Eckel

Auf dem Gelände des ehemaligen Nato-Munitionsdepots im Grafrather Wald Richtung Jesenwang könnte mittelfristig Wasserstoff erzeugt werden.

Grafrath – Das geht aus dem strategischen Einnahmen- und Ausgabenkonzept der Gemeinde hervor. Die Kommune hatte das Gelände zuletzt erworben.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde auch auf Bestreben der Grünen im Gemeinderat in das Konzept aufgenommen. Dabei geht es auch um die Energieautarkie der Gemeinde. Durch private Initiativen wird bereits die Photovoltaik vorangetrieben: Wie berichtet, will Max Riepl-Bauer, für die CSU im Gemeinderat und Landwirt in Mauern, dort eine Freiflächenanlage errichten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bei den gemeindlichen Bestrebungen geht es nun darum, erzeugte Energie auch zu verwerten beziehungsweise zu speichern. Hier spielt das Munitionsdepot eine wichtige Rolle.

An dem Standort im Wald könnte zum einen Energie erzeugt werden – das Areal ist auch als Standort für Windkraftanlagen im Gespräch. Die Energie könnte dort zum anderen auch gleich für die Erzeugung von grünem Wasserstoff als Speichermedium verwertet werden. ad

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.