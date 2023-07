Apotheke öffnet nach Umbau wieder

Von: Andreas Daschner

Benedikt Strasdat übernimmt die Apotheke von seiner Mutter. © tb

Etwas mehr als ein halbes Jahr war die Rasso-Apotheke in Grafrath eine Baustelle. Nun ist der Umbau fertig.

Grafrath - Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag, 15. Juli, ab 10 Uhr können sich die Kunden ein Bild von den neu gestalteten Räumen machen – und gleichzeitig den neuen Inhaber kennenlernen.

Das Gesicht ist neu, der Name der alte: Benedikt Strasdat führt künftig die Apotheke. Er hat sie von seiner Mutter Jutta Strasdat übernommen und bekommt ein Gebäude, das optisch und technisch dem neuesten Stand entspricht. Dass Umbau und Übergabe gleichzeitig erfolgen, ist kein Zufall, wie er sagt: „Wir hatten in der Familie vereinbart, dass das Hand in Hand gehen sollte.“ Auf diese Weise kann der neue Inhaber sich erst einmal in Ruhe darauf konzentrieren, sich in sein Dasein als Selbstständiger einzuarbeiten – „ohne dass bald wieder Investitionen in die Räume nötig sind“.

Auf die Kunden wartet nun ein Verkaufsraum im Stile eines Pop-up-Store, wie Strasdat sagt. Abwechslung wird künftig großgeschrieben. „Das Regalsystem ist flexibel gestaltbar.“ Der Umbau war mit einer Erweiterung um 80 Quadratmeter verbunden. „Dadurch ist hier alles etwas luftiger.“ Und auch energetisch ist die Rasso-Apotheke jetzt auf dem neuesten Stand: Sie wird nun mit einer Wärmepumpe beheizt. „Wir wollten weg von Gas und Öl.“

Eines der Prunkstücke der Apotheke bekommen die Kunden indessen gar nicht so richtig zu sehen: den Kommissionierautomaten. Der sorgt dafür, dass die Medikamente auf Knopfdruck möglichst schnell vom Lagerort zur Bedienungstheke gebracht werden, wo sie die Kunden dann von Strasdat und seinen Angestellten überreicht bekommen.

„Wir waren eine der ersten Apotheken im Landkreis, die einen solchen Automaten hatte“, sagt Strasdat. Im Zuge des Umbaus, der im September begann und Ende April fertig wurde, ist er nun modernisiert worden. Alles in allem sieht der Apotheker sich mit den neu gestalteten Räumen und der erneuerten Technik zukunftsorientiert aufgestellt.

Beim Tag der offenen Tür gewährt Strasdat auch einen Blick hinter die Kulissen. Für Verpflegung ist an dem Tag, der zwischen 15 und 16 Uhr ausklingen soll, gesorgt.