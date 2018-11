Kalender zu Grafraths Wirtschaften

13 Wirtschaften und Cafés hat Archivarin Christel Hiltmann für Grafrath nachweisen können. Sie fand also passend für den neuen Ortskalender für jeden Monat und das Titelbild ein Lokal. „Grafrath und seine Wirtschaften gestern und heute“ heißt das fertige Werk, das ab sofort zu kaufen ist.

Grafrath– Nur noch drei Lokale gibt es heute: das Restaurant Dampfschiff, die Wirtschaft im Bürgerstadl und das gerade eben wiedereröffnete Café Bella Martha im Kunsthaus Marthashofen. Von den anderen zehn Wirtschaften existieren alte Fotos und Postkarten, so manches Haus steht noch. Die Erinnerungen ruft Christel Hiltmann nun mit ihrem neuen Ortskalender wach: Nach Schlössern und Villen im Jahr 2017 und dem Thema Amper in diesem Jahr geht es 2019 um die Wirtschaften.

Als sie in ihrem Archiv alte Fotos und Postkarten sichtete, kam Christel Hiltmann die Idee für das Thema. „In Grafrath setzte sehr früh der Fremdenverkehr ein“, erzählt sie. „Weil Grafrath eben ein Erholungsort war.“ Viele kamen zur Sommerfrische, zudem gab es ein Genesungs- und Erholungsheim. Der Ort war gut zu erreichen: Mit Eröffnung der Bahnstrecke von München nach Kaufering am 1. Mai 1873 wurde Grafrath zur Zug-Haltestelle. Und von 1880 bis 1939 verkehrte auf der Amper zwischen Stegen am Ammersee und Grafrath eine regelmäßige Dampfschiffverbindung.

+ Café Uhl: In den 1920er-Jahren gab es hier laut Werbung „Pralinen, Keks und Schokoladen“. © Christel Hiltmann

Die vielen Gäste wollten natürlich Essen und Trinken. Das konnten sie zum Beispiel im Garten von Schloss Höhenroth, beim Alten Wirt und beim Fischerwirt, einer Schnapsbrennerei und Bierwirtschaft, die 1972 geschlossen wurde. Direkt am Ampersteg gab’s den Schmidwirt, genannt „Beim Zacherl“. „Immer zu Fasching wurde ein Ochsenrennen auf der Wiese hinter dem Schmidwirt organisiert“, erzählt Christel Hiltmann. „Das war die Attraktion.“ Vom Schmidwirt hatte die Archivarin nichts in ihrem Archiv. Ein Postkarten-Sammler aus Grafrath half ihr dann mit einer alten Karte aus.

Interessant ist: Das Anwesen Schmidwirt brannte in der Silvesternacht 1999 ab, vermutlich wegen Brandstiftung. Und die kam in Grafrath häufiger vor. Bekanntlich wurde auch der Märchenwald samt Westernstadt 1973 durch ein gelegtes Feuer ein Raub der Flammen. Damit war gleichzeitig das dortige Burgrestaurant Geschichte. Der Betrieb im Gasthof Obermayer, 1896 in bahnhofsnähe erbaut, endete ebenfalls durch Brandstiftung, wie Christel Hiltmann berichtet.

Wem eher nach Kaffee und Kuchen stand, der ging früher ins Schlosscafé an der Villenstraße Süd. Ab 1954 wurde dort geschlemmt. Doch mit dem Ende von Märchenwald und Westernstadt versiegten die Besucherströme. Später war das Haus Pension und Seniorenheim, seit 1997 ist die sogenannte Villa von Hartz in Privatbesitz. Süßes bot auch das Café Uhl, das Ende der 1970er-Jahre geschlossen wurde.

+ Das Schloss Höhenroth, 1873/74 erbaut, war Pension mit angeschlossenem Restaurationsbetrieb. Auf dieser Zeichnung (Postkarte aus dem Jahr 1898) sieht man die Leute an den Tischen im Biergarten. © Christel Hiltmann

Und schließlich erzählen die Bilder und kurzen Texte, die Christel Hiltmann dazu verfasst hat, vom Dampfschiff, 1880 erbaut und bis heute in Betrieb, und vom Klosterwirt, der damals Werbung damit machte, dass er ein öffentliches Telefon habe. Sogar in Mauern gab’s von 1897 bis 1962 eine Wirtschaft.

Der Kalender kann im Rathaus (Kasse) gekauft werden. Zudem wird er am Grafrather Christkindlmarkt angeboten.