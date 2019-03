Gewerbesteuer runter: Das soll Firmen locken

Grafraths Bürgermeister Markus Kennerknecht ist unzufrieden mit den Einnahmen bei der Gewerbesteuer. Die CSU will nun mit einem radikal gesenkten Hebesatz Betriebe anlocken. Im Finanzausschuss ist der Plan umstritten.

Grafrath–Mit dem anstehenden Umzug der Firma Cabero nach Moorenweis verliert die Gemeinde demnächst einen großen Gewerbesteuerzahler. Wovor Kennerknecht (parteifrei) in diesem Zusammenhang schon vor geraumer Zeit gewarnt hatte, bestätigte er nun im Finanzausschuss: „Im Vergleich zu anderen Gemeinden stehen wir bei der Gewerbesteuer schwach da.“ Eine Million Euro sind im Haushalt 2019 angesetzt. Im Bereich der Einkommensteuer nimmt die Kommune das 3,5-Fache ein.

Nichtproduzierendes Gewerbe

Der CSU-Fraktionssprecher Gerald Kurz wünscht sich eine gestärkte Gewerbesteuer als zweites Standbein. Doch Grafrath eignet sich topografisch nicht für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete. Die CSU will deshalb einen anderen Weg einschlagen: Der Hebesatz soll von 380 auf 270 Punkte radikal gesenkt werden und Grafrath dadurch bei Betrieben attraktiv machen.

Zum Vergleich: Im Landkreis gibt es keine Gemeinde mit einem Hebesatz unter 310 Punkten. In der landkreisübergreifenden Nachbarschaft von Grafrath jedoch schon. In Eching am Ammersee (Kreis Landsberg) liegt der Satz bei 270 Punkten. „Die haben ein aufstrebendes Gewerbegebiet“, sagte Kurz. Grafrath liege dagegen auch im Brucker Landkreis ganz oben auf der Skala. „Wir wollen nichtproduzierendes Gewerbe anlocken“, sagt Kurz. Firmen, die wenig Lärm und Verkehr, dafür aber hohe Umsätze mit sich bringen.

Der aktuelle Hebesatz von 380 Punkten wirke abschreckend auf die Unternehmen, sagte Kurz. Ihm liege aber eine Absichtserklärung einer Firma vor, die bei niedrigerem Hebesatz nach Grafrath kommen will.

Die Zwei ist wichtig

Ingrid Wild (SPD) schreckte vor einer massiven Senkung zurück: „Dadurch verlieren wir 300 000 Euro.“ Kennerknecht sieht das aber nur als kurzfristige Einbuße, die später durch den Zuzug neuer Gewerbesteuerzahler ausgeglichen werden soll. Generell begrüßte der Rathauschef den Vorschlag der CSU. Um den zu erwartenden Einbruch durch den Wegzug der Firma Cabero zu kompensieren, „müssen wir kreativ sein“.

Roger Struzena (Grüne) glaubt indessen nicht daran, dass man Firmen anlocken kann: „Da reißen sich andere darum, die ihre Gewerbegebiete vollkriegen müssen.“ Man könne über eine Senkung von zehn, 20 oder 30 Punkten reden. „Aber dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht.“ Doch das ist Bernd Traut (Grafrather Einigkeit) nicht weitreichend genug. „Emotional ist es für die Firmen wichtig, dass vorne eine Zwei steht.“

Gegen die Stimmen von Struzena sowie Räten Hartwig Hagenguth und Martin Söltl (beide Bürger für Grafrath) bekundete der Ausschuss mit einer 5:3-Mehrheit sein grundsätzliches Interesse, den Hebesatz zu senken. Bevor über die Höhe entschieden wird, sollen auf Anregung von Hagenguth aber noch Zahlen vorgelegt werden, wie sich entsprechende Senkungen bei anderen Kommunen ausgewirkt haben.

Auch interessant:

Die Kommunalwahl 2020 in der Region Fürstenfeldbruck