Blick nach Lützerath beim Klima-Podium

Von: Helga Zagermann

Lützerath. © Christoph Hardt via IMAGO

Nach einem gut besuchten Klima-Podium Ende 2022 sind nun weitere Veranstaltungen zu dem Thema in der evangelischen Michaelkirche in Grafrath geplant.

Grafrath – Pfarrer Karl Mehl sagt, man wolle damit „die damals angestoßene sehr aufgeschlossene Diskussion weitertreiben“. Aktuell hängt ein Klima-Banner am Kirchengebäude, zudem findet am Montag, 6. März 2023, ab 19.

30 Uhr ein zweites Klima-Podium in der Michaelkirche an der Kornfeldstraße 1 statt. Zu Gast sind die Journalistin Margarete Moulin und der Kameramann Christoph Schedl. Sie waren Mitte Januar bei der Demonstration in Lützerath dabei und berichten davon.

Laut Pfarrer Mehl will das Duo „Infos, Bilder, Videos, Eindrücke und Einordnungen“ liefern. Die Veranstaltung ist wie folgt überschreiben: „Lützerath – Auf der Abbruchkante von Legalität und Legitimität – Ende eines Dorfes, Neuanfang einer Bewegung“. Mehl betont nämlich, man wolle beim Klima-Podium nicht „gut etablierte Umweltinitiativen in den Kommunen quasi kopieren“, sondern Akzente dadurch setzen, dass man die großen, übergeordneten Themen aufgreife, zum Beispiel „Grünes Wachstum“, „Mehr Klimaschutz durch mehr Demokratie“ und „Zertifikate als moderner Ablasshandel?“.

Interessierte können sich auch informieren am Klima-Banner, das außen an der Kirche hängt. Auf 34 Metern Länge geht es um 250 Jahre Erderwärmung. Mehl: „Ein Zeitstrahl, oder besser gesagt eine Klima-Fieberkurve, die eindrücklich vor Augen führt, dass die Erderhitzung keineswegs ein neues Phänomen ist.“ Der Ausblick führe ins Jahr 2100. zag

