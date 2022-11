Boot-Einstiegsstelle in Grafrath: Hunde bleiben verboten

Von: Andreas Daschner

Teilen

Hunde sollen weiter verboten sein. © Stefan Puchner/dpa

Hunde bleiben auf dem Freizeitgelände bei der Wasserwacht in Grafrath weiter nicht erlaubt.

Grafrath – Im Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde war man der Ansicht, dass die Tiere dort Kinder verängstigen können. Die Ortspolitiker werden deshalb an der Satzung für die Benutzung des Areals festhalten – auch weil sie sich insgesamt bewährt hat.

Sicherheitsdienst

Der Gemeinderat hatte die Satzung 2021 erlassen, nachdem es immer wieder zu Beschwerden über Lärm und Verschmutzungen durch Badegäste und Bootsfahrer gekommen war. Seitdem hat ein Sicherheitsdienst in den Sommermonaten nach dem Rechten gesehen – und keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt, wie Bürgermeister Markus Kennerknecht (parteifrei) nun im Ausschuss berichtete.

Vereinzelter Alkoholgenuss von Jugendlichen, die dafür noch nicht alt genug waren, sowie ein Platzverweis waren die wenigen Fälle, in denen der Sicherheitsdienst einschreiten musste. Ab und an stellten die Überwacher außerdem Cannabis-Geruch fest. Konkrete Personen wurden aber nicht beim Konsum von Cannabis erwischt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Diskussion ums Hundeverbot war unterdessen bei der Bürgerversammlung aufgekommen. Dort war ein Grafrather geehrt worden, der im Sommer 2020 einer verunglückten Stand-Up-Paddlerin das Leben gerettet hatte. Der Mann war damals – also noch vor dem Verbot – mit seinem Hund an der Unglücksstelle. Er wies darauf hin, dass er bei einem Hundeverbot wohl nicht zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen wäre.

Genügend andere Möglichkeiten

Josef Heldeisen (SPD) war dennoch gegen eine Öffnung des Geländes für die Tiere: „Es gibt Kinder, die Angst vor Hunden haben.“ Auch Sybilla Rathmann (CSU/BV) sprach sich dagegen aus: „Es gibt genügend andere Möglichkeiten für Hundebesitzer, um spazieren zu gehen. Das muss nicht auf diesen 50 Metern sein.“

Max Riepl-Bauer (CSU/BV) dachte darüber nach, Geld beim Sicherheitsdienst einzusparen, nachdem es derzeit kaum Probleme gibt: „Der könnte dann nur noch sporadisch vorbeischauen.“ Mehr als sporadisch kämen die Überwacher aber ohnehin nicht, sagte Kennerknecht. „Ich würde es gerne so wie bisher belassen.“ Auch Martin Söltl (BfG) hielt es für wichtig, dass die Menschen wüssten, das hin und wieder jemand nach dem Rechten sieht.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.