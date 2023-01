Buch steht in der Tradition von Don Camillo

Von: Andreas Daschner

31 Erzählungen versammelt das neue Buch des Grafrathers. © Renate Schlögl

Dorfratsch, Überlieferung und literarische Fantasie: Das sind die Zutaten des neuen Buchs „Hoppla, Hochwürden!“ des Grafrather Autors Heiner Graf.

Grafrath – Er erzählt darin Geschichten über Dorfpfarrer – zum Schmunzeln und auch mal zum laut Lachen.

Dass die Geschichtensammlung gerade jetzt erscheint, wo die Kirche erneut wegen Missbrauchsvorwürfen im Fokus steht, ist nicht ganz unbeabsichtigt. „Allerdings möchte ich auf das Missbrauchsdebakel nicht noch eins drauflegen“, betont Graf. „Ich sehe es eher als Möglichkeit, etwas Druck von denen zu nehmen, die das gar nicht verursacht haben.“ Er selbst habe Pfarrer oft als hilfsbereit, engagiert und auch humorvoll erlebt.

Humorvoll ist dann auch das Stichwort für die 31 Erzählungen. „Ich sehe meine Pfarrergeschichten ein bisschen in der Tradition von Don Camillo und Peppone oder Pfarrer Braun“, sagt Graf. Ihm gehe es nicht um die ausschließliche Dokumentation von regionalen Geschichten – weshalb dichterische Freiheit einfließt. Alteingesessene könnten in der einen oder anderen Figur freilich trotzdem früher aktive Pfarrer erkennen. Allerdings unter anderem Namen. „Aus Gründen des Datenschutzes nenne ich nicht die echten Namen.“

Die Anekdoten sammelt Graf schon seit den 1970er- und 1980er-Jahren. „Im Laufe der Zeit sind es immer mehr geworden, sodass ich den Entschluss gefasst habe, sie als Sammlung zu veröffentlichen.“ Ein Teil der Geschichten lief sogar bereits im Radio im Rahmen der Sendung „Der Sonntagswecker“ im Bayerischen Rundfunk.

Bei aller Heiterkeit lässt es sich Graf nicht nehmen, ein bisserl Kirchenkritik in seinen Geschichten zu verpacken. „Zwischen den Zeilen versteckt findet sich meine persönliche Ansicht, dass der Zölibat abgeschafft gehört“, sagt der Grafrather. Ansonsten lässt Graf es aber kräftig menscheln und gibt dabei einen Einblick in die Lebensweise von früher, als man auf dem Dorf noch recht nah mit dem Pfarrer zusammengelebt hat. „Er war viel mehr als heute ein Teil der Dorfgemeinschaft“, sagt Autor Heiner Graf. Und: „A Pfarrer is a bloß a Mensch.“

Das Buch „Hoppla, Hochwürden!“ gibt es für 12,90 Euro in der Buchhandlung Wagner in Fürstenfeldbruck, bei den Edeka-Supermärkten in Grafrath und Moorenweis, beim Ammersee-Verlag oder bei Amazon, dort auch als E-Book.

